Oto co wywiesili kibice Legii. Jasny przekaz do Trzaskowskiego

Legia Warszawa zafundowała swoim fanom udane, niedzielne popołudnie, pokonując Radomiaka Radom 4:1 w meczu ósmej kolejki Ekstraklasy. "To spotkanie rozpoczęło się niemrawo, ale w 41. minuty Juergen Elitim przełamał impas i rozruszał to spotkanie swoim golem po fantastycznej indywidualnej akcji. Jednak to, co stało się w drugiej połowie, zostanie zapamiętane na bardzo długo" - pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl.

Kibice Legii Warszawa z kolejnym transparentem skierowanym do Rafała Trzaskowskiego

Podczas meczów stołecznego klubu na trybunach nie raz pojawiały się transparenty skierowane w stronę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Tak było też przy okazji rywalizacji Legii z Radomiakiem. "Nowa hala? Cóż szkodzi obiecać" - czytamy na nim.

W ten sposób kibice Legii dali wyraz rozczarowaniu z powodu działań władz Warszawy, które od lat obiecują budowę nowej hali sportowej dla m.in. koszykarskiej Legii, ale nic z tego nie wynika. Kluby sportowe, znane osobistości ze świata sportu w sierpniu podpisały list otwarty do Rafała Trzaskowskiego ws. budowy na warszawskiej Skrze. Ten obiecał przedstawić projekt dotyczący tej inwestycji na jednej z sesji Rad Miasta. To było blisko miesiąc temu, a od tamtego czasu nie ma żadnych szczegółów.

A słowa "cóż szkodzi obiecać"? To oczywiście nawiązanie do legendarnych już słów posła Przemysława Witka z Kolacji Obywatelskiej, który wypowiedział je przed drugą turą wyborów prezydenckich, w której Trzaskowski zmierzył się z Karolem Nawrockim. W ten sposób Witek odnosił się do tego, czy Rafał Trzaskowski powinien podpisać postulaty Sławomira Mentzena, które poseł Konfederacji przedstawił przed drugą turą.