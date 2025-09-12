Papszun odstrasza piłkarzy od Rakowa. "Nie najlepsza sława"

51-latek jest postacią, która w Ekstraklasie wzbudza najbardziej skrajne emocje. Z jednej strony, to architekt pierwszego w historii mistrzostwa Rakowa, które klub zdobył w sezonie 2022/2023. Z Papszunem na ławce zespół zawsze kończył rozgrywki ligowe na podium, a wielu piłkarzy osiągało szczyt formy. Druga strona medalu mówi o tym, że to człowiek bezkompromisowy, wymagający pełni posłuszeństwa od piłkarzy i rządzący w szatni twardą ręką. Mało tego, choć Raków osiąga dobre wyniki, to jego styl gry uchodzi za siermiężny. A przecież Papszun ma możliwości, by stworzyć drużynę grającą znacznie bardziej widowiskowo.

Piłkarze nie chcą współpracować z Papszunem? "Jeden z transferów nie doszedł do skutku"

To wszystko sprawia, że wielu zawodników z dystansem spogląda na potencjalne oferty klubu z Częstochowy. Dziennikarz Meczyków Mateusz Rokuszewski zdradził, że dotyczy to nie tylko graczy funkcjonujących na polskim rynku, którzy dobrze Papszuna znają, ale także tych spoza Ekstraklasy czy 1. Ligi.

- Niedawno słyszałem, że nie najlepsza sława Marka Papszuna wykracza poza terytorium naszego kraju. Jeden z zagranicznych transferów Rakowa nie doszedł do skutku między innymi dlatego, że piłkarz, który miał trafić do Częstochowy, skonsultował się ze swoimi znajomymi czy też znajomymi znajomych i nie do końca spodobało mu się to, co usłyszał na temat szkoleniowca, z którym miałby pracować - powiedział dziennikarz w swoim programie "Roki wyjaśnia".

- Podkreślam: był to jeden z powodów, które zadecydowały o tym, że transfer nie doszedł do skutku, ale nie tylko to zadecydowało o braku transferu - dodał Rokuszewski.

Dziennikarz Meczyków przypomniał też wyniki anonimowej ankiety, która została przeprowadzona wśród piłkarzy Ekstraklasy przez telewizję Canal+ posiadającą prawa do transmitowania rozgrywek:- Kiedy niedawno Canal+ robił anonimową ankietę i zadał ligowcom pytanie "Z którym trenerem najbardziej nie chciałbyś pracować?", to prawie połowa ankietowanych odpowiedziała, że z Markiem Papszunem.

Marek Papszun w zespole Rakowa pracuje od sezonu 2015/2016, kiedy ten występował jeszcze w 2. lidze. To z nim za sterami drużyna awansowała do Ekstraklasy i stała się czołową polską ekipą. 51-latek po wywalczeniu mistrzostwa Polski udał się na roczny odpoczynek, a zespół pod wodzą Dawida Szwargi zajął w sezonie 7. miejsce. Po powrocie do Papszuna Raków został wicemistrzem kraju, jednak równolegle coraz głośniej mówi się o konfliktach, które trener generuje wewnątrz klubu.

Jednym z takich przykładów jest sprawa Leonardo Rochy, który odszedł z drużyny po zaledwie dziewięciu miesiącach pobytu w Częstochowie, gdyż nawet nie otrzymywał szans, by udowodnić swoją wartość na boisku. Słowa wsparcia wobec Portugalczyka skierował Ivi Lopez, który w zespole występuje od 2020 roku.