Ależ afera w Lechii. Wszystko się wydało. "Bulwersująca sprawa"

Lechia Gdańsk w poprzednim sezonie drżała o licencję i miała problemy finansowe. Niemal wszyscy pamiętają o jej kłopotach, o których rozpisywała się cała Polska. Najnowsze informacje dotyczące pieniędzy i klubu, które przedstawione zostały przez jednego z dziennikarzy, brzmią wprost nieprawdopodobnie.
"Lechia Gdańsk, na mocy umowy transferowej z 2018 r., domagała się od FC Torino przelewu w wysokości 5% środków uzyskanych przez Włochów z tytułu transferu bramkarza Vanji Milinkovicia-Savicia do Napoli. W odpowiedzi biało-zieloni dowiedzieli się, że w 2018 r. ówczesne władze Lechii, z prezesem Adamem Mandziarą na czele zrzekły się tych pieniędzy. Sprawa jest równie interesująca co bulwersująca, będziemy do niej wracać" - napisał Maciej Słomiński na portalu Trojmiasto.pl.
Trudno powiedzieć, by w Lechii Gdańsk od lat się przelewało. Nic dziwnego, że kibice trójmiejskiego klubu mogli się ucieszyć, gdy widzieli, że były bramkarz Lechii Vanja Milinković-Savić doskonale radzi sobie we Włoszech. Jego dobra postawa w Torino zwiastowała szansę na transfer do lepszego klubu. Wydawało się, że w tym wypadku zarobią nie tylko w Turynie, ale także w Gdańsku.
Za Milinkovicia-Savicia w 2017 roku Torino płaciło około 2,6 miliona euro. To normalne, że kluby w umowach transferowych zapisują sobie procenty z kolejnych transferów. Dzięki temu, jeśli zawodnik się rozwija i gra dobrze, daje zarobić nie tylko aktualnemu pracodawcy, ale także poprzedniemu.
Doniesienia Słomińskiego są szokujące. Zwłaszcza w kontekście tego, za jaką kwotę Torino sprzedało Vanję Milinkovicia-Savicia.
"Wśród nowych pracodawców potężnie zbudowanego golkipera wymieniano m.in. Manchester United, AS Monaco, ostatecznie Vanja trafił do ligowego rywala Torino - SSC Napoli, mistrza Włoch za kwotę 21 milionów euro, płatność została rozłożona na cztery lata. Rachunek jest prosty - zgodnie z zapisami umowy transferowej nieco ponad milion euro powinno zostać przekazane na rachunek bankowy klubu z Trójmiasta. Ile to złotówek - łatwo policzyć" - dodał dziennikarz.
Problem w tym, że pieniędzy w Gdańsku nie zobaczono. Prezes Lechii Paolo Urfer udzielił komentarza cytowanemu źródłu: - Lechia Gdańsk podjęła stosowne kroki, aby ustalić przyczyny zrzeczenia się należnych od Torino 5% przez poprzednie władze klubu. Chcemy upewnić się, że nie doszło do potencjalnej defraudacji środków. O ile nam wiadomo, Lechia nie otrzymała żadnego odszkodowania finansowego za zrzeczenie się praw do sprzedaży Vanji Milinkovicia-Savicia. Mamy prawo podejrzewać, że poprzedni zarząd uzyskał przedpłatę, ale środki nie trafiły na rachunek bankowy Lechii, co powinno mieć miejsce w takiej sytuacji. Drogą prawną uzyskamy wyjaśnienia od Torino dotyczące powodów, dla których poprzedni zarząd podjął tę niekorzystną dla klubu decyzję - powiedział działacz.
Lechia Gdańsk zajmuje 18. miejsce w tabeli ekstraklasy. Sezon rozpoczęła z dorobkiem pięciu minusowych punktów - to pokłosie wspominanych wyżej problemów. Zespół Johna Carvera odrobił już straty. Wyszedł na zero. W piątek może znaleźć się ponad kreską. Mecz Lechii Gdańsk z GKS-em Katowice otworzy zmagania 8. kolejki ekstraklasy.
