Dramat Kamila Glika. Trener Cracovii mówi wprost

340 - już tyle dni minęło od ostatniego meczu środkowego obrońcy Kamila Glika. Były reprezentant Polski podczas jednego z treningów doznał poważnej kontuzji kolana (zerwał więzadła krzyżowe) i od tamtej pory nie pojawił się na boisku. Brakowało go też w pierwszych meczach tego sezonu.

Niedobre wieści ws. stanu zdrowia Kamila Glika

- Na pewno musimy być bardzo cierpliwi z jego wprowadzaniem, bo wraca, bo poważnej kontuzji i właśnie ten moment przerwy będzie dobrym czasem, by poświęcić mu odpowiednio dużo czasu - mówił Luka Elsner, trener Cracovii kilka tygodni temu.

Teraz szkoleniowiec znów zabrał głos na temat zdrowia 103-krotnego (sześć goli i dwie asysty) reprezentanta Polski - Kamila Glika. Nie są to dobre wieści dla kibiców krakowskiego klubu.

- Myśleliśmy, że Kamil do nas wróci, ale pojawiły się kolejne problemy zdrowotne. Poradziliśmy sobie z nimi i jest on na dobrej drodze do powrotu. Na razie trenuje indywidualnie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni wróci do zajęć z drużyną i będzie dostępny do gry jeszcze listopadzie - przyznał Elsner na konferencji prasowej przed meczem ligowym z Wisłą Płock.

Glik dla Cracovii zagrał 23 mecze, zdobył dwa gole i miał asystę. W sumie w polskiej ekstraklasie wystąpił 76 razy, strzelił cztery bramki.

37-letni stoper ma ważną umowę z "Pasami" do 30 czerwca 2026 roku.

Cracovia po siedmiu kolejkach PKO BP Ekstraklasy zdobyła 14 punktów i jest wiceliderem. Do prowadzącego beniaminka rozgrywek - Wisły Płock - traci tylko dwa punkty.

Właśnie w najbliższej kolejce oba zespoły zagrają ze sobą. 13 września (godz. 17.30) zmierzą się w Płocku.