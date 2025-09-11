Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy! Sensacja staje się faktem
Wygląda na to, że Kamil Jóźwiak trafi wreszcie do nowego klubu! Reprezentant Polski pozostaje bez pracodawcy od początku lipca i przez niemal całe lato nie udało mu się znaleźć nowego. Teraz jednak ma się to zmienić. Jak donosi Piotr Koźmiński z portalu goal.pl skrzydłowy dogadał się wreszcie z klubem Ekstraklasy, który od dłuższego czasu starał się go przekonać do podpisania umowy.
Kamil Jóźwiak
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Kariera Kamila Jóźwiaka od dłuższego czasu jest na zakręcie. Tak naprawdę odkąd tylko opuścił Lecha Poznań w 2020 roku na rzecz Derby County, nigdzie nie prezentował stabilnej, wysokiej dyspozycji. W angielskiej Championship rozegrał 58 spotkań, ale tylko raz trafił do siatki i czterokrotnie asystował. Nieco lepiej pod kątem statystyk wypadł w MLS. W barwach Charlotte FC, gdzie przez dwa lata nie zawsze był pierwszym wyborem, asyst uzbierał 10, dorzucając dwa gole. Z kolei ostatnie 1,5 sezonu spędził w hiszpańskiej Granadzie. Zdążył w tym czasie spaść z nią z La Liga, ale ani w tamtejszej ekstraklasie, ani na jej zapleczu nie błyszczał.

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka: Jadę do Tokio po najlepszy wynik w tym sezonie

Jóźwiak czekał i czekał, ale się nie doczekał

Nikogo nie zaskoczyło, że wraz z końcem czerwca rozstał się z Hiszpanami. Od tamtej pory nie miał klubu. Jóźwiak miał jeszcze w trakcie okienka transferowego opcję powrotu do Ekstraklasy. Badać możliwość zatrudnienia go miała Legia Warszawa, a dość mocno zainteresowana była też Jagiellonia Białystok. On jednak długo się wstrzymywał, licząc na lepsze oferty. Takowe jednak najwyraźniej nie nadeszły, bo rozpoczął się wrzesień, a on pracodawcy nadal nie miał. Teraz wygląda jednak na to, że fakt ten ulegnie w końcu zmianie.

Jagiellonia dopięła swego? Wzmocnienie ma być blisko

Jak informuje Piotr Koźmiński z portalu goal.pl planów sprowadzenia Jóźwiaka nie porzuciła Jagiellonia Białystok i dopięła w końcu swego. Skrzydłowy postanowił zgodzić się na powrót do Ekstraklasy, a nawet miał przejść już testy medyczne, najprawdopodobniej właśnie klubie z Podlasia. Jeśli to się potwierdzi, będzie to dla niego powrót do naszej ligi po pięciu latach. 

Nie wiadomo, w jakiej formie będzie bez przygotowań i po nieudanym okresie w Hiszpanii, choć akurat Adrian Siemieniec z pewnością jest w stanie go odbudować. Szczególnie że w ostatnich dniach okienka Jagiellonii zrobiło się wolne miejsce wśród skrzydłowych, gdyż Miki Villar opuścił Białystok i zasilił Wieczystą Kraków. Dodajmy, że Jóźwiak nie będzie mógł z kolei zagrać w fazie ligowej Ligi Konferencji, bo termin zgłaszania kadry do tych rozgrywek upłynął 2 września. 

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl. Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe