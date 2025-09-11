Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy! Sensacja staje się faktem

Kariera Kamila Jóźwiaka od dłuższego czasu jest na zakręcie. Tak naprawdę odkąd tylko opuścił Lecha Poznań w 2020 roku na rzecz Derby County, nigdzie nie prezentował stabilnej, wysokiej dyspozycji. W angielskiej Championship rozegrał 58 spotkań, ale tylko raz trafił do siatki i czterokrotnie asystował. Nieco lepiej pod kątem statystyk wypadł w MLS. W barwach Charlotte FC, gdzie przez dwa lata nie zawsze był pierwszym wyborem, asyst uzbierał 10, dorzucając dwa gole. Z kolei ostatnie 1,5 sezonu spędził w hiszpańskiej Granadzie. Zdążył w tym czasie spaść z nią z La Liga, ale ani w tamtejszej ekstraklasie, ani na jej zapleczu nie błyszczał.

Jóźwiak czekał i czekał, ale się nie doczekał

Nikogo nie zaskoczyło, że wraz z końcem czerwca rozstał się z Hiszpanami. Od tamtej pory nie miał klubu. Jóźwiak miał jeszcze w trakcie okienka transferowego opcję powrotu do Ekstraklasy. Badać możliwość zatrudnienia go miała Legia Warszawa, a dość mocno zainteresowana była też Jagiellonia Białystok. On jednak długo się wstrzymywał, licząc na lepsze oferty. Takowe jednak najwyraźniej nie nadeszły, bo rozpoczął się wrzesień, a on pracodawcy nadal nie miał. Teraz wygląda jednak na to, że fakt ten ulegnie w końcu zmianie.

Jagiellonia dopięła swego? Wzmocnienie ma być blisko

Jak informuje Piotr Koźmiński z portalu goal.pl planów sprowadzenia Jóźwiaka nie porzuciła Jagiellonia Białystok i dopięła w końcu swego. Skrzydłowy postanowił zgodzić się na powrót do Ekstraklasy, a nawet miał przejść już testy medyczne, najprawdopodobniej właśnie klubie z Podlasia. Jeśli to się potwierdzi, będzie to dla niego powrót do naszej ligi po pięciu latach.

Nie wiadomo, w jakiej formie będzie bez przygotowań i po nieudanym okresie w Hiszpanii, choć akurat Adrian Siemieniec z pewnością jest w stanie go odbudować. Szczególnie że w ostatnich dniach okienka Jagiellonii zrobiło się wolne miejsce wśród skrzydłowych, gdyż Miki Villar opuścił Białystok i zasilił Wieczystą Kraków. Dodajmy, że Jóźwiak nie będzie mógł z kolei zagrać w fazie ligowej Ligi Konferencji, bo termin zgłaszania kadry do tych rozgrywek upłynął 2 września.

