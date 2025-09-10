Właściciel Pogoni zareagował na sytuację w Polsce. Nie wahał się ani chwili

"Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. [...] Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb, mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - taki komunikat ukazał się w nocy z 9 na 10 września w związku z pojawieniem się rosyjskich dronów (było to pochodną zmasowanego ataku na Ukrainę). Sytuacja zrobiła się bardzo poważna, zwołano nawet pilne posiedzenie rządu.

Rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej. Właściciel Pogoni Szczecin zamieścił wymowny wpis

Wszystko to nie przeszło bez echa w mediach społecznościowych. Tam głos zabrał właściciel Pogoni Szczecin Alex Haditaghi, który przedstawia się w serwisie X jako zwolennik pokoju. Tym razem uderzył w tych, którzy jego zdaniem tenże pokój uniemożliwiają. I robią inne, straszne rzeczy.

"Je**ć Izrael, je**ć Rosję, je**ć IDF (Siły Obronne Izraela - red.). Je**ć każdego, kto uważa, że zabijanie lub głodzenie dzieci, niewinnych ludzi, cywilów albo atakowanie suwerennych państw jest w porządku" - napisał. Krytyka Rosjan ma związek z konfliktem w Ukrainie, który dosięgnął także Polski, natomiast ciosy w Izrael to efekt tego, co dzieje się w Strefie Gazy - Haditaghi opowiada się po stronie Palestyny.

Sytuacja w polskiej przestrzeni powietrznej została opanowana po zestrzeleniu rosyjskich dronów. - Najprawdopodobniej mamy do czynienia z prowokacją na dużą skalę, ale jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak, aby równie skutecznie, jak dziś w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia - mówił premier Donald Tusk. - Mogę powiedzieć, że ten pierwszy egzamin zdaliśmy - zarówno nasze wojsko, jak i sojusznicy oraz procedury stworzone na takie sytuacje, zadziałały tak, jak powinny - dodał.

A wracając do Haditaghiego oraz Pogoni, to po siedmiu kolejkach Ekstraklasy szczecinianie mają 10 pkt i zajmują siódme miejsce w tabeli. W sobotę 13 września czeka ich ligowe spotkanie z Koroną w Kielcach.

