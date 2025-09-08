Ależ burza w Legii Warszawa. Piłkarz chce odejść, klub się nie zgadza

Migouel Alfarela na dobre nie może rozwinąć skrzydeł w Legii Warszawa. Po zmianie szkoleniowca jego sytuacja w zespole się nie poprawiła. Rok temu Wojskowi ściągnęli go z Bastii za milion euro plus bonusy. Od tamtego czasu Francuz rozegrał w stołecznej drużynie 33 mecze, strzelając 2 gole i notując 3 asysty. W ostatnich tygodniach wydawało się, że Legia postara się go sprzedać. Pikanterii dodał fakt, że Alfarela nie został zgłoszony do Ligi Konferencji. Pojawiły się jednak problemy.

Alfarela chce odejść. Nerwówka w Legii

Jak przekazał Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, francuski napastnik jest bardzo zły na Legię, która "bawi się" z nim w ostatnim czasie. Klub zmienił plany i obecnie nie chce sprzedawać zawodnika, ponieważ na kilka miesięcy z gry wypadł Jean-Pierre Nsame, więc Alfarela mógłby się przydać drużynie. W dodatku został ponownie zgłoszony do występów w PKO Ekstraklasie.

Zawodnik z kolei naciska na odejście. Wcześniej pojawiły się oferty od takich klubów jak Racing Santander (Hiszpania) i Universitatea Craiova (Rumunia).

Legia zablokowała transfer, ale pewne przysłowie mówi, że "z niewolnika nie ma pracownika". Alfarela łatwo nie odpuści i próbuje wymusić transfer. Jak podkreśla Koźmiński, Francuz ma ofertę z kraju, gdzie okienko transferowe trwa jeszcze przez kilkadziesiąt godzin.

Legia w sytuacji bez dobrego rozwiązania?

Jeśli Legia ostatecznie pozwoli Alfareli odejść, to zostanie zaledwie z dwoma nominalnymi napastnikami - Miletą Rajoviciem i Antonio Colakiem. To przy grze na trzech frontach może być zabójczym rozwiązaniem.

Jeśli natomiast były gracz Bastii nadal będzie zawodnikiem drużyny z Warszawy, to może nie dawać z siebie stu procent z powodu swojej pozycji w zespole i działań klubu wobec niego. Najbliższe godziny zapowiadają się bardzo ciekawe w kontekście wydarzeń związanych z Legią.

