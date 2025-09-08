Wygrał Ligę Mistrzów, przechodzi z Manchesteru City do Radomiaka. To nie żart!

Transfery z Premier League do Ekstraklasy powoli zaczynają być normą. Nie tak dawno Pogoń Szczecin pozyskała Sama Greenwooda z Leeds United, a Lechia Gdańsk - Alexa Paulsena z Bournemouth. W ich ślady poszedł teraz Radomiak Radom. Według portalu Weszło.com jeszcze tego lata wzmocni go zawodnik... Manchesteru City.

Zdobywca Ligi Mistrzów w Radomiaku? To się dzieje

Chodzi o Josha Wilsona-Esbranda, a więc 22-letniego lewego obrońcę, który miał już nawet okazję występować w pierwszej drużynie Pepa Guardioli. W 2022 r. dwukrotnie wchodził z ławki rezerwowych w meczach Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą i FC Sevillą. W tamtym sezonie Manchester City sięgnął zresztą po końcowy triumf w tych rozgrywkach i formalnie Wilson-Esbrand również jest ich zwycięzcą. Rok wcześniej rozegrał także jedno spotkanie w EFL Cup z Wycombe Wanderes. W Premier League nie udało mu się zadebiutować. Ostatnie sezony spędził głównie na wypożyczeniach w Coventry City, Stade Reims, Cardiff City i Stoke City.

Zdaniem Weszło.com Radomiak jest już dogadany z angielskim gigantem w kwestii wypożyczenia. Na przenosiny gotowy jest także sam zawodnik po tym, jak usłyszał, że w Anglii nie może liczyć na regularną grę. Ostatnimi czasy jego karierę zatrzymały kontuzje. W Radomiu ma dostać więc szansę na odbudowanie.

Radomiak dopina hitowy transfer. Przyjdzie zamiast... Puchacza

Transfer już porównywany jest do wypożyczenia Luki Vuskovicia z Tottenhamu. Chorwat pojawił się w Radomiaku w styczniu 2024 r. i spędził tam pół roku. Ten czas wystarczył, by przekonać się o jego wielkim talencie. Vusković, mimo że jest środkowym obrońcą, strzelił trzy gole w 14 meczach dla ekipy z Mazowsza. Dziś wyceniany jest na 14 mln euro i gra w niemieckim HSV. Wilson-Esbrand jest jednak o cztery lata starszy.

Z doniesień Weszło.com wynika, że Anglik nie był jedyną opcją, jaką miał Radomiak przy obsadzeniu pozycji lewego obrońcy. Klub mógł również pozyskać Portugalczyka Niltona Varelę z Estreli Amadora, ale ostatecznie się na to nie zdecydował. W grę wchodziło także ściągnięcie... Tymoteusza Puchacza. Reprezentant Polski miał jednak zbyt duże oczekiwania finansowe i Radomiak "umieścił go na drugim miejscu na liście" życzeń za Wilsonem-Esbrandem.

