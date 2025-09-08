To dlatego Legia pozbyła się piłkarza za 1,2 mln euro. "Trzeba było się postarać"

20 lutego br. Legia Warszawa wydała 1,2 mln euro na transfer Ilji Szkurina ze Stali Mielec po to, by zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego napastnika. Ruch z udziałem Białorusina został jednak wykonany za późno, przez co nie można było go zgłosić do rozgrywek Ligi Konferencji. Szkurin strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty w 25 meczach w barwach Legii. Na samym początku września Legia podjęła decyzję o rozstaniu ze Szkurinem, co od razu wykorzystał GKS Katowice, płacąc za napastnika 400 tys. euro.

Dlatego Szkurin trafił do GKS-u Katowice. Co za słowa w kierunku Legii

Walerij Isajew, agent Szkurina rozmawiał z portalem by.tribuna.com, w którym ujawnił, dlaczego Legia rozstała się z Białorusinem.

- Technicznie rzecz biorąc, wybór Ilji ograniczał się do Polski. W Legii mu się nie udało. Nie spodziewaliśmy się takiej decyzji na tydzień przed zamknięciem okna transferowego. Szkurin strzelił gola w finale Pucharu Polski i w Superpucharze. Obiektywnie nie był liderem, ale trzeba było się postarać, by znaleźć powód do szybkiego rozstania. Ale to jest futbol ze swoimi surowymi prawami - powiedział.

- Władze klubu z Katowic były najbardziej wytrwałe, a trener był najbardziej przekonujący. To już nic nie znaczy, teraz liczy się rywalizacja i wyniki. Piłka nożna jest uwielbiana w Katowicach tak jak w całej Polsce. Chcę, by Ilja był skuteczny, przekonujący i decydujący w GKS-ie. To wielki sukces widzieć radosnego Ilję - dodał agent.

W trakcie letniego okna transferowego Legia sprowadziła dwóch napastników: Miletę Rajovicia i Antonio Colaka. W związku z wystrzałem formy Jean-Pierre'a Nsame (do momentu kontuzji) Legia wcześniej pozbyła się Marca Guala, a potem podjęła podobną decyzję w związku ze Szkurinem.

Szkurin podpisał trzyletni kontrakt z GKS-em z opcją przedłużenia współpracy o jeszcze jeden sezon. Białorusin będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie ze Słowakiem Adamem Zrelakiem oraz Maciejem Rosołkiem.

Zespół Rafała Góraka zaczął nowy sezon Ekstraklasy od dwóch zwycięstw (4:1 z Arką Gdynia i 3:2 z Radomiakiem), jednego remisu (2:2 z Zagłębiem Lubin) i czterech porażek (0:1 z Rakowem, po 0:3 z Widzewem Łódź i Górnikiem Zabrze oraz 1:3 z Legią Warszawa). Aktualnie GKS ma punkt przewagi nad strefą spadkową i zajmuje 14. miejsce.

