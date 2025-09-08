"Solidnie przepłacony" piłkarz odchodzi z Legii Warszawa

O Legii Warszawa można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zaszalała w trakcie letniego okienka transferowego. Stołeczny klub wydał siedem mln euro na transfery, a do Legii trafił m.in. Kacper Urbański z Bolonii, Damian Szymański z AEK-u Ateny, Kamil Piątkowski z Salzburga czy Mileta Rajović z Watfordu. Poza tym Legia zarobiła spore pieniądze na sprzedażach Jana Ziółkowskiego do Romy i Maxiego Oyedele do Strasbourga. Choć Legia zakończyła już prace nad wzmocnieniami do drużyny Edwarda Iordanescu, to w klubie wciąż sporo się dzieje.

Legia bliska rozstania z Patrykiem Kunem. Piłkarz zostanie w Ekstraklasie

W poniedziałek o godz. 23:59 zamyka się okno transferowe w Polsce, więc to ostatni dzwonek dla Legii, by pozbyć się niechcianych piłkarzy z kadry. Dziennik "Piłka Nożna" informuje, że z Legii dzisiaj odejdzie Patryk Kun, który nie został zgłoszony do fazy ligowej Ligi Konferencji, a także został wyrejestrowany z rozgrywek Ekstraklasy. Nowym klubem Kuna ma być Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a więc jeden z beniaminków nowego sezonu.

"Kontrakt Kuna z Legią obowiązuje jeszcze przez rok, ale Legia nie będzie robiła mu przeszkód w zmianie pracodawcy" - czytamy w artykule. To może sugerować, że Legia pozwoli Kunowi odejść nawet bez kwoty odstępnego, byle tylko zniknął z listy płac. Kun będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Bruk-Betu z Dominikiem Bińkiem, Maciejem Wolskim i Damianem Hilbrychtem.

Termalica rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy od dwóch zwycięstw (4:0 z Jagiellonią Białystok i 1:0 z Górnikiem Zabrze), dwóch remisów (po 1:1 z Pogonią Szczecin i Radomiakiem) oraz trzech porażek (0:2 z Cracovią, 2:3 z Rakowem Częstochowa i 1:3 z Koroną Kielce).

Wcześniej Kun był przymierzany do transferu do Arki Gdynia. Ostatecznie ten ruch nie doszedł do skutku. Kun został powołany przez Czesława Michniewicza na zgrupowanie w marcu 2022 r. i spędził cały mecz ze Szkocją (1:1) na ławce rezerwowych.

Tyle Kun zarabiał miesięcznie w Legii Warszawa. "Solidnie przepłacony"

Kun trafił do Legii latem 2023 r. bez kwoty odstępnego po tym, jak wygasł jego kontrakt z Rakowem Częstochowa. W tym czasie zagrał w 73 meczach, w których strzelił jednego gola i zanotował pięć asyst. Ostatnio przegrywał rywalizację z Rubenem Vinagre oraz Arkadiuszem Recą.

Dosyć głośno wokół Kuna zrobiło się w momencie, gdy Łukasz Olkowicz ujawnił w podcaście "Ofensywni", że piłkarz zarabia 120-130 tys. złotych miesięcznie. - Michał Żewłakow dostał kontrakty zawodników Legii i to co najbardziej go przeraziło to wysokość tych kontraktów, to jest solidnie przepłacona drużyna, zarobki nie zgadzają się kompletnie z umiejętnościami - opowiedział dziennikarz.

