Holstein Kiel spadło z Bundesligi, a jedną z pierwszych decyzji, jakie ten klub podjął, było danie wolnej ręki Tymoteuszowi Puchaczowi na szukanie nowego klubu. To był jasny sygnał dla reprezentanta Polski, że jego przygoda w Niemczech dobiegła końca. W trakcie letniego okna Puchacz był przymierzany do takich klubów, jak Jagiellonia Białystok, Wieczysta Kraków, FC Kaiserslautern, Schalke 04, Radomiak Radom czy Łudogorec Razgrad. Teraz jest już jasne, do jakiego klubu dołącza Puchacz. To może być całkiem sporym zaskoczeniem.

Puchacz wraca do Ekstraklasy. Wypożyczenie do GKS-u Katowice

Portal meczyki.pl informuje, że Puchacz znów będzie występować na poziomie Ekstraklasy. Defensor zostanie wypożyczony z Holstein Kiel do GKS-u Katowice. W umowie wpisano niską kwotę w ramach klauzuli wykupu. To może więc sugerować, że w przyszłym sezonie Puchacz nie będzie już związany kontraktem z niemieckim klubem. W niedzielę odbędą się testy medyczne, po których cały transfer zostanie sfinalizowany.

Puchacz wróci do Ekstraklasy po czterech latach przerwy. Na początku lipca 2021 r. Puchacz odchodził z Lecha do Unionu Berlin za 2,5 mln euro. Wcześniej obrońca grał dla GKS-u w sezonie 18/19, w ramach wypożyczenia z Lecha. Od odejścia z Lecha Puchacz reprezentował barwy Unionu Berlin (2021-2024), Trabzonsporu (2022), Panathinaikosu (2023), Kaiserslautern (2023-2024), Holstein Kiel (2024-2025) i Plymouth Argyle (2025).

Puchacz będzie dwunastym transferem zespołu z Katowic w trakcie letniego okna. Wcześniej "GieKSa" wykupiła Mateusza Kowalczyka z Brondby, a także sprowadziła Ilję Szkurina, Filipa Rejczyka, Kacpra Łukasiaka, Jakuba Łukowskiego, Marcel Wędrychowskiego czy Macieja Rosołka. Do Katowic trafił także Aleksander Buksa w ramach wypożyczenia z Górnika Zabrze.

Sam Puchacz zapewne będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie GKS-u na lewym wahadle z Hiszpanem Borją Galanem.

GKS wygrał zaledwie dwa z siedmiu meczów w tym sezonie Ekstraklasy - 4:1 z Arką Gdynia i 3:2 z Radomiakiem Radom. Aktualnie zespół Rafała Góraka zajmuje 14. miejsce z siedmioma punktami, więc ma punkt przewagi nad strefą spadkową.

