Cracovia odpaliła transferową bombę. Z Premier League do Ekstraklasy

Cracovia bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2025/26. "Pasy" zajmują 2. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Podopieczni Luki Elsnera w siedmiu meczach zgromadzili 14 punktów i mają dwa "oczka" straty do lidera - Wisły Płock. Zespół z Krakowa będzie jeszcze mocniejszy. Dołączył bowiem do niego Milan Aleksić, występujący na pozycji środkowego pomocnika.
Jeszcze tydzień temu 20-letni Serb zaliczył asystę w spotkaniu Sunderlandu w meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Huddersfield. Aleksić był w ojczyźnie opisywany jako talent. Nie dziwi, że przed poprzednim sezonem Sunderland wydał na niego 3,5 mln euro.
W Championship jednak za dużo nie pograł. Na boisku pojawił się w ośmiu spotkaniach. Swojego jedynego gola w barwach Sunderlandu strzelił w spotkaniu FA Cup. Licząc wszystkie rozgrywki, uzbierał w ekipie ze Stadium of Light dziesięć meczów.
Młody piłkarz przechodzi do Cracovii z nadzieją na regularną grę. Co istotne, klub zapewnił sobie opcję wykupu po zakończeniu okresu wypożyczenia. Obecnie Aleksić jest wyceniany na 700 tys. euro.
Jeszcze przed przejściem do Sunderlandu Aleksić najpierw grał w Belgradzie jako młodzik Cukarickiego i Partizana. Jak już juniorski czas dobiegł końca, to wrócił w rodzinne strony. Został zawodnikiem klubu Radnicki 1923. W tym zespole zagrał łącznie w 28 meczach, zdobywając 9 goli i notując 5 asyst.
Aleksić jest już dziewiątym transferem Cracovii tego lata. Wcześniej do drużyny dołączyli m.in. Filip Stolijkovic, Mateusz Klich i Bosko Sutalo.
