Cracovia odpaliła transferową bombę. Z Premier League do Ekstraklasy

Cracovia bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2025/26. "Pasy" zajmują 2. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Podopieczni Luki Elsnera w siedmiu meczach zgromadzili 14 punktów i mają dwa "oczka" straty do lidera - Wisły Płock. Zespół z Krakowa będzie jeszcze mocniejszy. Dołączył bowiem do niego Milan Aleksić, występujący na pozycji środkowego pomocnika.

Aleksić liczy na regularną grę

Jeszcze tydzień temu 20-letni Serb zaliczył asystę w spotkaniu Sunderlandu w meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Huddersfield. Aleksić był w ojczyźnie opisywany jako talent. Nie dziwi, że przed poprzednim sezonem Sunderland wydał na niego 3,5 mln euro.

W Championship jednak za dużo nie pograł. Na boisku pojawił się w ośmiu spotkaniach. Swojego jedynego gola w barwach Sunderlandu strzelił w spotkaniu FA Cup. Licząc wszystkie rozgrywki, uzbierał w ekipie ze Stadium of Light dziesięć meczów.

Młody piłkarz przechodzi do Cracovii z nadzieją na regularną grę. Co istotne, klub zapewnił sobie opcję wykupu po zakończeniu okresu wypożyczenia. Obecnie Aleksić jest wyceniany na 700 tys. euro.

Piłkarz z przeszłością w Partizanie

Jeszcze przed przejściem do Sunderlandu Aleksić najpierw grał w Belgradzie jako młodzik Cukarickiego i Partizana. Jak już juniorski czas dobiegł końca, to wrócił w rodzinne strony. Został zawodnikiem klubu Radnicki 1923. W tym zespole zagrał łącznie w 28 meczach, zdobywając 9 goli i notując 5 asyst.

Aleksić jest już dziewiątym transferem Cracovii tego lata. Wcześniej do drużyny dołączyli m.in. Filip Stolijkovic, Mateusz Klich i Bosko Sutalo.

