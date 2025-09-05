Powrót na stronę główną
"Legia wydała bardzo duże pieniądze". Agent oferował jej swoją gwiazdę
Przez większość letniego okienka transferowego Ianis Hagi przymierzany był do Legii Warszawa. Syn legendy rumuńskiego futbolu pojawiał się i znikał w medialnych doniesieniach, aż w końcu cała sprawa zakończyła się jego transferem do tureckiego Alanyasporu. W rozmowie z rumuńskimi mediami jego agent Arcadie Zaporojanu ujawnił, że jego klient długo rozważał dołączenie do Legii, mogło to się zdarzyć nawet pod koniec okienka. Dlaczego jednak do tego nie doszło?
Saga transferowa z Legią i synem Gheorghe Hagiego była zdecydowanie najdłuższą ze wszystkich, jakie toczyły się w Ekstraklasie tego lata. Ianis rozstał się po poprzednim sezonie ze szkockimi Rangersami i był do wzięcia za darmo. Wielu spodziewało się, że okazja sięgnięcia po zawodnika, który wciąż nie jest stary (26 lat) oraz ma doświadczenie na wysokim poziomie (77 meczów w lidze szkockiej, 22 w La Liga) skusi Legię Warszawa. 

Hagi wybrał Turcję. Jego agent ujawnił, czemu z Legią się nie udało

Kolejne tygodnie mijały, a Hagi raz wydawał się bliżej Legii, raz dalej. Cały czas pozostawał wolnym zawodnikiem. Warszawianie ostatecznie jednak po niego nie sięgnęli, a on ostatecznie 4 września podpisał umowę z tureckim Alanyasporem. W rozmowie z rumuńskim portalem digisport.ro jego agent Arcadie Zaporojanu wyjawił szczegóły związane z zainteresowaniem Legii. Jak się okazuje, Hagi był pozytywnie nastawiony na transfer do Polski. Pojawiła się jednak trudna do przeskoczenia przeszkoda.

- Proponowałem Ianisa Legii jeszcze zanim przyszedł tam Edi Iordanescu. Hagi już w maju negocjował z Turkami, ale Polskę z początku traktował priorytetowo. Nie zaakceptował jednak warunków przedstawionych mu przez klub. Legia potem wydała bardzo duże pieniądze na Miletę Rajovicia z Watfordu, przez co spełnienie oczekiwań finansowych Ianisa stało się jeszcze trudniejsze - wyjaśnił Zaporojanu.

Teraz to Legia już nie chce 

Mimo to Hagi nadal mógł trafić do Legii. Mało tego, było to możliwe także pod koniec sierpnia. Jednak tym razem weto postawili sami warszawianie. - Legia zabezpieczyła się na skrzydle ściągając Ermala Krasniqiego z Pragi. Jednak gdy sprzedali Ryoyę Morishitę, wznowiliśmy kontakt. Pozycja Japończyka została zwolniona, ale wtedy było już za późno. Klub zaplanował sobie inne wydatki - powiedział agent.

