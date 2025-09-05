"Legia wydała bardzo duże pieniądze". Agent oferował jej swoją gwiazdę

Saga transferowa z Legią i synem Gheorghe Hagiego była zdecydowanie najdłuższą ze wszystkich, jakie toczyły się w Ekstraklasie tego lata. Ianis rozstał się po poprzednim sezonie ze szkockimi Rangersami i był do wzięcia za darmo. Wielu spodziewało się, że okazja sięgnięcia po zawodnika, który wciąż nie jest stary (26 lat) oraz ma doświadczenie na wysokim poziomie (77 meczów w lidze szkockiej, 22 w La Liga) skusi Legię Warszawa.
Kolejne tygodnie mijały, a Hagi raz wydawał się bliżej Legii, raz dalej. Cały czas pozostawał wolnym zawodnikiem. Warszawianie ostatecznie jednak po niego nie sięgnęli, a on ostatecznie 4 września podpisał umowę z tureckim Alanyasporem. W rozmowie z rumuńskim portalem digisport.ro jego agent Arcadie Zaporojanu wyjawił szczegóły związane z zainteresowaniem Legii. Jak się okazuje, Hagi był pozytywnie nastawiony na transfer do Polski. Pojawiła się jednak trudna do przeskoczenia przeszkoda.
- Proponowałem Ianisa Legii jeszcze zanim przyszedł tam Edi Iordanescu. Hagi już w maju negocjował z Turkami, ale Polskę z początku traktował priorytetowo. Nie zaakceptował jednak warunków przedstawionych mu przez klub. Legia potem wydała bardzo duże pieniądze na Miletę Rajovicia z Watfordu, przez co spełnienie oczekiwań finansowych Ianisa stało się jeszcze trudniejsze - wyjaśnił Zaporojanu.
Mimo to Hagi nadal mógł trafić do Legii. Mało tego, było to możliwe także pod koniec sierpnia. Jednak tym razem weto postawili sami warszawianie. - Legia zabezpieczyła się na skrzydle ściągając Ermala Krasniqiego z Pragi. Jednak gdy sprzedali Ryoyę Morishitę, wznowiliśmy kontakt. Pozycja Japończyka została zwolniona, ale wtedy było już za późno. Klub zaplanował sobie inne wydatki - powiedział agent.
