Obserwuje ich 77 milionów ludzi. Zachwycili się tym, co dzieje się w Ekstraklasie

Cztery drużyny w fazie ligowej Ligi Konferencji, wielomilionowe transfery, sprowadzanie reprezentantów Polski. Nawet najwięksi krytycy ekstraklasy w ostatnim czasie muszą przyznać - nasza liga rozwija się w bardzo szybkim tempie, dobijając się do grona 10 najlepszych lig w Europie. Rozwój postępuje nie tylko na boisku i w gabinetach. Ekstraklasa modna staje się także poza granicami naszego kraju - również w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Ekstraklasa robi furorę. Przypomnieli gola

W czwartkowy poranek profil 433 na Instagramie opublikował przypomnienie... gola Joela Pereiry, którego portugalski obrońca Lecha Poznań strzelił w poprzednim sezonie Pogoni Szczecin.

1 marca poznaniacy wygrali na Stadionie im. Floriana Krygiera aż 3:0, a wisienką na torcie było trafienie Pereiry, który zauważył wysuniętego Valentina Cojocaru i z bardzo dalekiej odległości trafił do siatki.

"Wyprzedził wszystkich, przechytrzył bramkarza" - napisał 433, przypominając gola Pereiry. Post tylko przez dwie godziny zebrał ponad 170 tysięcy polubień.

W gronie użytkowników, którzy kliknęli serduszko znalazły się profile ekstraklasy, Lecha Poznań i pomocnika tego klubu Filipa Jagiełły. Warto dodać, że profil 433 obserwuje na Instagramie ponad... 77 milionów użytkowników.

To doskonała reklama dla całej ekstraklasy, która rośnie pod względem marketingowym. Przypomnijmy, że od tego sezonu mecze rodzimej ligi można oglądać na przykład w Stanach Zjednoczonych.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU