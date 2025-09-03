Jest oficjalny komunikat! Wielki talent odchodzi z Lecha Poznań

Sporo mówiło się o przyszłości Filipa Szymczaka. Było kilka zwrotów akcji, bo Lech chciał kupić z Jagiellonii Białystok Afimico Pululu i zaproponował w rozliczeniu właśnie Szymczaka. Następnie Jagiellonia złożyła za Polaka osobną ofertę. W niedzielę jednak Mateusz Borek poinformował, że 23-latek opuści kraj i wyjedzie do Belgii. Tę wiadomość potwierdził również Mateusz Jarmusz z "Gazety Wyborczej".

Trudna rola Szymczaka

W środę wszystko stało się jasne. Wychowanek "Kolejorza" został zawodnikiem belgijskiego Royal Charleroi, gdzie trafił na wypożyczenie. Jak podkreślił Lech Poznań w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, Belgowie posiadają opcję wykupu.

To może być duża szansa dla Szymczaka na rozwój kariery. Jego sytuacja w Lechu nigdy nie była łatwa, ale trudno się dziwić, kiedy Polak walczył o miejsce w składzie z Mikaelem Ishakiem, filarem zespołu.

Drugą część poprzedniego sezonu Szymczak spędził na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice. Strzelił wówczas 3 bramki w 15 meczach.

Trzecie wypożyczenie wychowanka Lecha

Co ciekawe, Szymczak już po raz trzeci udaje się na wypożyczenie, ale po raz pierwszy do zagranicznego klubu. Royal Charleroi to ekipa, która grała w tym sezonie w eliminacjach do Ligi Konferencji, lecz odpadła w drugiej rundzie.

Napastnik w obecnych rozgrywkach - po powrocie z wypożyczenia z Katowic - wystąpił dziesięć razy w zespole mistrza Polski, zdobywając bramkę i notując dwie asysty. Łącznie dla Lecha Poznań zagrał w 120 meczach. Dorobek Szymczaka to dwanaście goli oraz jedenaście asyst.

