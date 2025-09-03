Cztery polskie kluby w Lidze Konferencji. Prognozy? Aż trudno uwierzyć

Po raz pierwszy w historii cztery drużyny z jednego państwa zagrają w jednej edycji Ligi Konferencji. Tej sztuki dokonały polskie zespoły. Lech Poznań rozpoczynał grę w europejskich pucharach od występów w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale ostatecznie spadł na "najniższy szczebel". Legia Warszawa początkowo walczyła o Ligę Europy, a Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok przeszły wszystkie rundy eliminacji LK.

Oto szanse polskich zespołów na fazę pucharową

Faza ligowa Ligi Konferencji rozpocznie się na początku października. W poprzednim sezonie Jagiellonia i Legia dotarły do ćwierćfinału rozgrywek. Teraz statystycy z Football Meets Data wyliczyli, że wszystkie cztery polskie kluby mają ogromne szanse na wejście do fazy pucharowej (od 88 do 91 procent).

Przypomnijmy, że najlepsza ósemka fazy ligowej automatycznie wchodzi do 1/8 finału, a ekipy z miejsc 9-24 zagrają dwumecz o występ w tej fazie rozgrywek.

Według Football Meets Data polskie kluby uplasują się na pozycjach 10.-13. Statystycy największe szanse na lokatę w czołowej ósemce dają Rakowowi Częstochowa (32 procent). Następna w kolejności jest Legia (31 proc.), później Lech (24 proc.) i na końcu Jagiellonia (20 proc.). Patrząc na system rozgrywek, nieobecność któregoś z naszych klubów w Lidze Konferencji na wiosnę byłaby sensacją.

Mocne ruchy polskich klubów

Na finiszu letniego okienka transferowego polskie kluby występujące w Lidze Konferencji zbroją się w najlepsze. W tym wyścigu podziw budzą w szczególności dwa "polskie" transfery Legii.

We wtorek (2 września) oficjalnie potwierdzono, że do drużyny dołącza Kacper Urbański, jeden z najbardziej uzdolnionych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Wcześniej Wojskowi znaleźli też zastępstwo za Jana Ziółkowskiego, sprowadzając inne głośne nazwisko - Kamila Piątkowskiego.

