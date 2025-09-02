Oficjalnie: Jagiellonia dopięła hitowy transfer! Gracz prosto z LaLiga

Letnie okno transferowe sezonu 2025/2026 stało się jednym z najbardziej intensywnych w historii Ekstraklasy. Według danych portalu Transfermarkt, kluby naszej ligi wydały w nim ponad 39 milionów euro! Brylowały w tym Legia Warszawa (8,70 mln), Raków Częstochowa (7,32 mln) czy Lech Poznań (5,70 mln). Czyli polska czołówka z ubiegłego roku. Na jej tle 490 tysięcy euro, po które do kieszeni sięgnęła Jagiellonia, jest naprawdę skromną kwotą.

Wzmocnienie Jagiellonii, tym razem z LaLiga

Dyrektor sportowy klubu, Łukasz Masłowski, w przeszłości pokazywał jednak, że ma niesamowite wyczucie do sprowadzanych zawodników i potrafi za darmo sprowadzić świetnych graczy. Jednym z nich może okazać się Sergio Lozano, 26-letni wychowanek Villarrealu, który całą karierę spędził w ojczyźnie.

Lozano w karierze grał w barwach wspomnianego Villarrealu, choć był to zaledwie epizod. Za to na koncie ma wiele ponad 100 spotkań w klubowych rezerwach, a od 2023 roku reprezentował barwy UD Levante. W ubiegłorocznej kampanii był podstawowym graczem zespołu. Na środku i lewej pomocy rozegrał 40 spotkań w LaLiga, pomagając drużynie w awansie do elity hiszpańskiego futbolu.

Łącznie w karierze Lozano rozegrał 109 spotkań na poziomie LaLiga2. Co jednak ciekawe, w LaLiga zdołał zadebiutować dopiero w tym roku, kiedy zagrał 11 minut w przegranym spotkaniu z Deportivo Alaves.

Levante sprowadziło jednak do klubu Unaia Vencedora, wobec czego Lozano stał się zbędny. Mówiło się o tym, że zainteresowana jego sprowadzeniem może być Pogoń Szczecin, ale ostatecznie to nie klub Alexa Haditaghiego zdecydował się na jego sprowadzenie, a Jagiellonia, która we wtorkowy wieczór potwierdziła ten ruch.

"Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy z Żółto-Czerwonymi podpisał Sergio Lozano, który będzie występował z numerem 21" - poinformował klub w mediach społecznościowych.

