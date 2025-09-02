Urbański wypalił prosto z mostu. Dlatego wybrał Legię

Urbański w zbiorowej świadomości kibiców zasłynął podczas Euro 2024, zaskarbiając sobie opinię jednego z najbardziej utalentowanych reprezentantów młodego pokolenia. Jednak jego kariera we Włoszech nie przebiegła w modelowy sposób. Odkąd w 2021 roku z Lechii wykupiła go Bolonia, zagrał dla tego klubu w 39 meczach pierwszej drużyny, zdobywając ledwie jedną bramkę. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Monzy, w której wystąpił 8 razy.

Urbański z odważną zapowiedzią. "Mistrzostwo i finał Ligi Konferencji"

20-latek we wtorek został oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem klubu z Warszawy. Cytowany przez oficjalną stronę klubu, stawia przed sobą bardzo ambitne założenia.

- Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA - powiedział Urbański.

Piłkarz jest przekonany, że pięć lat spędzonych we Włoszech (przed transferem w 2021 roku był wypożyczony do Bolonii) zaprocentuje na boiskach Ekstraklasy. - Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej - dodał.

- Wiem, że Legia słynie z fantastycznej atmosfery na stadionie, która jest znana w całej Europie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować karierę w tym miejscu i mam nadzieję, że moją grą będę dawał radość kibicom, bo to dla mnie najważniejsze. Gra w piłkę to dla mnie spełnienie, zarówno piłkarskie, jak i życiowe - zakończył Urbański.

W związku z trwającą przerwą reprezentacyjną, kibice z Warszawy będą musieli nieco poczekać na debiut nowego nabytku. Pierwsza okazja do gry w koszulce Legii może się przydarzyć Urbańskiemu 14 września, gdy ta zagra u siebie z Radomiakiem Radom.

