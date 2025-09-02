Powrót na stronę główną
Była 13:00. Raków ogłosił transfer "last minute"
We wtorek o północy mija termin zgłaszania piłkarzy do udziału w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tuż przed jego upływem jeszcze jeden transfer przeprowadził Raków Częstochowa. Dosłownie rzutem na taśmę ekipę wicemistrza Polski wzmocnił Bogdan Mircetić, co oficjalnie potwierdził sam klub. Kim jest nowy zawodnik Rakowa?
Okno transferowe w Ekstraklasie zamknie się dopiero 6 września, ale polskie kluby, które awansowały do Ligi Konferencji Europy, z ostatnimi zakupami musiały się nieco bardziej pospieszyć. Tylko do wtorku 2 września mogą one zgłaszać kadry do gry w fazie ligowej tych rozgrywek. Oznacza to, że wszyscy piłkarze sprowadzeni po tym terminie, nie będą mogli w niej zagrać. W ostatniej chwili z jeszcze jednym transferem wyrobił się Raków Częstochowa.

19-letni talent dołącza do Rakowa. Oficjalnie ogłosili

We wtorek dokładnie o godz. 13:00 poinformował o nim na platformie X. - Nowy zawodnik na pokładzie! - napisał i zamieścił nagranie, na którym pojawia się dopiero co sprowadzony Bogdan Mircetić.

Mircetić to 19-letni Serb z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju. Jak poinformowano na oficjalnej stronie Rakowa, podpisał on umowę do 30 czerwca 2030 roku. Do Polski przeniósł się z zespołu Radnicki 1923 Kragujevac. Wcześniej trenował w akademii Partizana Belgrad i występował w jego drużynach młodzieżowych.

Na co dzień Mircetić gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Dysponuje też niezłymi warunkami fizycznymi. Mierzy 184 cm. W poprzednim sezonie w barwach klubu z Kragujevaca rozegrał łącznie 42 mecze (38 w serbskiej Super Lidze, 3 w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA i 1 w Pucharze Serbii). Strzelił w nich 7 goli i zanotował tyle samo asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 1,5 mln euro.

Poza Serbem ekipę Rakowa wzmocnili tego lata m.in. Marko Bulat, Karol Struski, Oskar Repka, Lamine Diaby-Fadiga czy Tomasz Pieńko.

