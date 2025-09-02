Była 13:00. Raków ogłosił transfer "last minute"

Okno transferowe w Ekstraklasie zamknie się dopiero 6 września, ale polskie kluby, które awansowały do Ligi Konferencji Europy, z ostatnimi zakupami musiały się nieco bardziej pospieszyć. Tylko do wtorku 2 września mogą one zgłaszać kadry do gry w fazie ligowej tych rozgrywek. Oznacza to, że wszyscy piłkarze sprowadzeni po tym terminie, nie będą mogli w niej zagrać. W ostatniej chwili z jeszcze jednym transferem wyrobił się Raków Częstochowa.

19-letni talent dołącza do Rakowa. Oficjalnie ogłosili

We wtorek dokładnie o godz. 13:00 poinformował o nim na platformie X. - Nowy zawodnik na pokładzie! - napisał i zamieścił nagranie, na którym pojawia się dopiero co sprowadzony Bogdan Mircetić.

Mircetić to 19-letni Serb z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju. Jak poinformowano na oficjalnej stronie Rakowa, podpisał on umowę do 30 czerwca 2030 roku. Do Polski przeniósł się z zespołu Radnicki 1923 Kragujevac. Wcześniej trenował w akademii Partizana Belgrad i występował w jego drużynach młodzieżowych.

Na co dzień Mircetić gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Dysponuje też niezłymi warunkami fizycznymi. Mierzy 184 cm. W poprzednim sezonie w barwach klubu z Kragujevaca rozegrał łącznie 42 mecze (38 w serbskiej Super Lidze, 3 w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA i 1 w Pucharze Serbii). Strzelił w nich 7 goli i zanotował tyle samo asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 1,5 mln euro.

Poza Serbem ekipę Rakowa wzmocnili tego lata m.in. Marko Bulat, Karol Struski, Oskar Repka, Lamine Diaby-Fadiga czy Tomasz Pieńko.

