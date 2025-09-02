Trzęsienie ziemi w Legii. Stanowski od razu znalazł porównanie

Legia Warszawa będzie walczyć jesienią na trzech frontach. Konieczna będzie rotacja składem. Dlatego też władze klubu dość mocno go zasiliły. Do drużyny trafili m.in. Kamil Piątkowski czy Arkadiusz Reca, a wkrótce może dołączyć kolejny reprezentant Polski. Mowa o Kacprze Urbańskim. Jego sprowadzenie będzie jednak bardzo kosztowne. Niewykluczone, że Legia pobije rekord transferowy. Mimo wszystko sztab, jak i kibice są pozytywnie nastawieni do transakcji i mówią o wielkim kroku warszawian.

Krzysztof Stanowski zabrał głos ws. transferu Urbańskiego. Porównał go ze sprowadzeniem legendarnego piłkarza

Głos w sprawie możliwego transferu Legii zabrał również Krzysztof Stanowski. Właścicielowi Kanału Zero ten ruch przypomniał inną transakcję sprzed lat. "Zastanawiałem się, z jakim ruchem transferowym można porównać przejście Kacpra Urbańskiego do Legii i wyszło mi na to, że najbliżej byłby chyba... Ryszard Staniek z Osasuny Pampeluna do Legii w 1995" - ocenił dziennikarz na X. A na tym nie skończył. Porównał te dwie postaci w momencie dołączenia do warszawian.

"Wprawdzie [Staniek, przyp. red.] był trochę starszy, ale miał wówczas podobną liczbę występów w kadrze (9 vs 11), podobną liczbę występów w poważnej lidze (Staniek 31 w La Liga, Urbański 39 w Seria A). Na niekorzyść Stańka w tym zestawieniu wiek (24 vs 21), na korzyść srebrny medal olimpijski, no i klubowe doświadczenie (blisko 100 meczów w Górniku Zabrze)" - kontynuował. "Pamiętam, że dużo sobie wtedy po Stańku w Legii obiecywałem, ale nigdy mi jego gra nie podpasowała. Oby z Urbańskim było lepiej" - spuentował Stanowski.

Ryszard Staniek rozegrał dla Legii Warszawa 111 meczów, zdobywając 15 goli i cztery asysty. W trakcie trzyletniej przygody wywalczył z nią Puchar Polski. Stał się też legendą Górnika Zabrze, dla którego wystąpił 84-krotnie. 12 razy zagrał w biało-czerwonych barwach, z czego połowę występów zaliczył na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, gdzie był jednym z bohaterów. W 2023 roku doznał udaru mózgu i zmaga się z problemami zdrowotymi.

Urbański o krok od Legii

Nadchodzące godziny będą kluczowe dla Legii i Urbańskiego. Jeśli nic nie stanie na drodze, to kontrakt zostanie podpisany. W stołecznym klubie piłkarz powinien mieć zdecydowanie więcej szans do gry niż w Bolonii. To też może wpłynąć na jego karierę reprezentacyjną. Choć na wrześniowe zgrupowanie nie został powołany, to na kolejne będzie miał szanse.

