Stało się! Legia Warszawa ogłasza transferowy hit tego lata

Kacper Urbański był w 2024 roku rewelacją kadry Michała Probierza. Wielokrotnie występował od pierwszej minuty w reprezentacji Polski, imponował przebojowością, pewnością siebie czy umiejętnościami technicznymi. Od momentu, gdy w Bologni doszło do zmiany trenera (Thiago Mottę zastąpił Vincenzo Italiano), jego kariera drastycznie wyhamowała. Pomocnik stracił miejsce w składzie, a w styczniu tego roku został wysłany na wypożyczenie do Monzy, gdzie też nie zrobił furory.

Kacper Urbański zawodnikiem Legii Warszawa. Oficjalnie

Ostatni raz w oficjalnym spotkaniu 20-latek wystąpił w kwietniu. Podczas przerwy między sezonami stało się jasne, że Bologna kompletnie na niego nie liczy. Urbański wiedział, że musi poszukać nowego klubu. W mediach pojawiały się informacje, że zainteresowane są nim drużyny z ligi hiszpańskiej, greckiej czy tureckiej. Cały czas w sprawie transferu Polaka brakowało jednak konkretów.

Te przyszły dopiero pod koniec sierpnia. Okazało się, że Urbański może zostać zawodnikiem Legii Warszawa. Portal Meczyki.pl donosił, że stołeczny klub zaoferował 20-latkowi bardzo dobre warunki finansowe - 600 tysięcy euro netto rocznie. W związku ze sprzedażą m.in. Jana Ziółkowskiego wielokrotny mistrz Polski miał też możliwość zaoferowania kwoty transferu, która zadowalałby Bolognę.

We wtorek wszystko się potwierdziło. Kacper Urbański od sezonu 2025/2026 będzie zawodnikiem Legii Warszawa! Kibice stołecznego klubu na pewno liczą, że jego ofensywny talent pomoże zespołowi załatać dziurę po odejściu Ryoi Miroshity, który w sierpniu został sprzedany do Blackburn Rovers.

"Kacper Urbański nowym piłkarzem Legii Warszawa! Jeden z najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia w Polsce, reprezentant kraju, podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28" - czytamy we wpisie klubu na X. Piłkarz zagra z numerem 82, który nosił też we Włoszech.

Urbański pierwsze kroki w poważnej piłce stawiał w Lechii Gdańsk. Rozegrał w niej cztery oficjalne spotkania, zanim w 2021 roku dołączył do Bologni.

