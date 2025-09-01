Ależ bomba ws. Bereszyńskiego. Skontaktował się z nim klub Ekstraklasy

Raków Częstochowa jest jednym z czterech polskich klubów, który wystąpi w fazie ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna fatalnie rozpoczęli rozgrywki ligowe i przerwę reprezentacyjną spędzają w strefie spadkowej. Czy nastroje kibiców poprawiłby kolejny transfer? Według medialnych doniesień klub spod Jasnej Góry myśli nad sprowadzeniem piłkarza, który ma za sobą wiele lat gry w Serie A. Nowe informacje przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski.

Wielki powrót? Bereszyński sondowany przez Raków

"Dotarło do mnie, że z Bartoszem Bereszyńskim skontaktował się Raków Częstochowa. Czeka na propozycje, priorytetem dla Bartosza jest pozostanie we Włoszech, ale zobaczymy jak to się skończy" - powiedział w programie "Deadline Day" emitowanym na kanale Meczyki.pl.

Powrót Bereszyńskiego, który od ośmiu lat występował poza granicami Polski, byłby wielkim wydarzeniem dla całej ekstraklasy. W 2017 roku boczny obrońca wyjechał z Legii do Sampdorii Genua. W tym klubie rozegrał aż 212 meczów. Zdobył jednego gola i zaliczył dziewięć asyst. Warto pamiętać, że to drugi obcokrajowiec w historii Sampdorii pod względem liczby występów. Więcej spotkań od niego rozegrał tylko legendarny Brazylijczyk Toninho Cerezo (216).

We Włoszech występował także w Empoli i Napoli. Jest 58-krotnym reprezentantem kraju, który w swojej karierze wystąpił na dwóch mundialach. Czas pokaże, czy rzeczywiście zasili Raków Częstochowa, czy zdecyduje się próbować jeszcze swoich sił poza ojczyzną.

