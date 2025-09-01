A jednak! Lech ogłosił długo wyczekiwany transfer. Padł rekord

W niedzielę Lech Poznań wygrał przed własną publicznością 2:1 z Widzewem Łódź w siódmej kolejce Ekstraklasy. "Kolejorz" ma jeszcze dwa zaległe spotkania z racji przełożenia ich z powodu gry w eliminacjach europejskich pucharów. Tym samym Lech ma obecnie na koncie dziesięć punktów i zajmuje szóste miejsce, tracąc sześć "oczek" do pierwszej Wisły Płock.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Lech Poznań ma nowego napastnika

Bez wątpienia Lech Poznań będzie chciał walczyć o obronę mistrzostwa Polski oraz, żeby jak najlepiej pokazać się w Lidze Konferencji. Ku temu potrzebna jest szeroka kadra, która w przypadku Lecha i tak jest tymczasowo skurczona z powodu plagi kontuzji.

Zobacz też: Tyle Legia zapłaci za Urbańskiego. Absolutny rekord

Na jakościowego zmiennika czekał Mikael Ishak i wydaje się, że może nim być Yannick Agnero. Lech Poznań właśnie potwierdził transfer 22-letniego iworyjskiego napastnika, który trafił do klubu ze szwedzkiego Halmstads BK i podpisał kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Kwota transferu? Według medialnych doniesień wyniosła ona około 2,3 mln euro.

Tym samym Lech pobił swój rekord transferowy! Do tej pory najwięcej wydał na Patrika Walemarka z Feyenoordu Rotterdam i Aliego Gholizadeha z Charleroi - obaj kosztowali po 1,8 mln euro. "Kwota może wzrosnąć dzięki bonusom. Jeszcze miesiąc temu Szwedzi oczekiwali za Agnero około 4 mln €" - poinformował Sebastian Staszewski w mediach społecznościowych.

- Jeszcze miesiąc temu pod względem finansowym nie był dla nas dostępny, wtedy był bliżej klubów z lig TOP 5 czy Belgii. Ale teraz na finiszu otworzyła się dla nas szansa, z której skorzystaliśmy. Atuty Yannicka to szybkość, dobre poruszanie w polu karnym, umie też wyjść na piłkę zagraną za linię obrony. Prezentuje intensywny styl gry, czyli taki, jaki preferuje nasz trener Niels Frederiksen - powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

W barwach Halmstadsu Agnero rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zanotował trzy asysty.

Tuż po wrześniowej przerwie na mecze reprezentacji Lech Poznań zagra z Zagłębiem Lubin. Ten mecz odbędzie się 12 września o godz. 20:30.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.