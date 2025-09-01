Oficjalnie. Transferowy hit Legii! Prosto z Bundesligi

Legia Warszawa mocno zbroi się na ten sezon. Sprowadziła do klubu już kilku zawodników, w tym Arkadiusza Recę, Kamila Piątkowskiego, a na dniach powinno też dojść do zakontraktowania Kacpra Urbańskiego, co może być największym hitem okienka w Polsce. A na tym stołeczna drużyna zatrzymywać się nie zamierza. Właśnie sfinalizowała transfer, o którym mówiło się od kilku dni.

Noah Weisshaupt wypożyczony do Legii Warszawa

W sobotę kicker.de informował, że na Łazienkowską najpewniej trafi Noah Weisshaupt z SC Freiburg, który minioną rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w St. Pauli. Po sezonie wrócił do klubu, którego jest wychowankiem, ale nie zamierzał w nim zostawać. "Na niedzielę zaplanowano przylot piłkarza Freiburga do Warszawy. Następnie przejdzie on testy medyczne i podpisze kontrakt. Wiele wskazuje na to, że do Polski trafi na zasadzie wypożyczenia" - pisał z kolei portal Meczyki.pl.

I wszystko przebiegło zgodnie z planem, a zawodnik udanie przeszedł testy medyczne. Efekt? Oficjalny poniedziałkowy komunikat Legii. O godzinie 16:17 klub poinformował, że Niemiec zasili szeregi warszawian. "Noah Weisshaupt nowym piłkarzem Legii Warszawa! Umowa wypożyczenia z SC Freiburg obowiązuje do końca sezonu 2025/26, dodatkowo stołeczny klub zapewnił sobie opcję wykupu" - czytamy.

Weisshaupt równa się spore doświadczenie

Przejście Weisshaupta może okazać się sporym wzmocnieniem dla Legii. W końcu to wszechstronny piłkarz - może grać na lewej pomocy, a także na skrzydle - ze sporym doświadczeniem w jednej z najlepszych lig w Europie i na świecie, czyli Bundeslidze. Rozegrał w niej aż 74 mecze. Z kolei w pierwszej drużynie Freiburga wystąpił 78-krotnie, zdobywając dwa gole i siedem asyst. Kiedy zadebiutuje w nowym klubie? Może do tego dojść już w niedzielę 14 września, kiedy to warszawianie zmierzą się u siebie z Radomiakiem Radom. Obecnie zajmują dopiero 12. miejsce w ekstraklasie. Mają jednak dwa spotkania rozegrane mniej od większości rywali.

