Z Bundesligi do Ekstraklasy? Jagiellonia szykuje absolutną sensację

Jagiellonia Białystok radzi sobie naprawdę na początku sezonu 25/26. Nie licząc porażki 0:4 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza na inaugurację sezonu Ekstraklasy, to zespół Adriana Siemieńca wygrywa niemal wszystkie mecze. Jagiellonia zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, gdzie czekają ją starcia z Rayo Vallecano, AZ Alkmaar czy Strasbourgiem. Do sukcesów Jagiellonii należy też dodać fakt, że udało się zatrzymać Afimico Pululu, z którym mają też toczyć się rozmowy nt. przedłużenia kontraktu. Jagiellonia wykonała sporo transferów tego lata, ale chyba na tym jeszcze nie koniec.

Jagiellonia sprowadzi obrońcę z czołowego klubu Bundesligi? "Zaawansowany etap"

Włoski dziennikarz Lorenzo Lepore poinformował na portalu X, że Jagiellonia chce pozyskać Hrvoje Smolcicia, defensora Eintrachtu Frankfurt. Z informacji dziennikarza wynika, że Jagiellonia wysłała oficjalną ofertę do Eintrachtu, a sama transakcja ma już być na zaawansowanym etapie. Na razie to jest jedyne źródło, które podaje informacje w tym temacie. Nie wiadomo, czy chodzi tutaj o wypożyczenie, czy transfer definitywny.

Smolcić ma ważny kontrakt z Eintrachtem do czerwca 2027 r. i klub chętnie wysłuchuje ofert za Chorwata, o czym kilka tygodni temu informowały niemieckie media.

Jeżeli transfer Smolcicia do Jagiellonii dojdzie do skutku, to można ze sporym przekonaniem założyć, że jego konkurentem o miejsce w składzie będzie Japończyk Yuki Kobayashi. Wcześniej Jagiellonia rozwiązała kontrakt z Adrianem Dieguezem, a także nie zdecydowała się na wykup Enzo Ebosse z Udinese Calcio.

Do tej pory Smolcić nie zagrał ani jednego meczu w tym sezonie w barwach Eintrachtu. Wśród jego konkurentów o miejsce w wyjściowym składzie jest Belg Arthur Theate, Szwajcar Aurele Amenda, Niemiec Robin Koch czy Nnamdi Collins. Eintracht rozpoczął nowy sezon Bundesligi od zwycięstw 4:1 z Werderem Brema i 3:1 z Hoffenheim.

To nie pierwszy przypadek w trakcie letniego okna, w którym Smolcić był przymierzany do transferu do Ekstraklasy. Wcześniej Chorwat znajdował się na liście życzeń Rakowa Częstochowa i Widzewem Łódź. W drugiej połowie lipca Smolcić miał dołączyć do Anderlechtu, natomiast jego otoczenie nie zgodziło się na wypożyczenie z opcją wykupu. Poza tym Anderlecht miał obawy dot. stanu kolana Smolcicia.

Do tej pory Jagiellonia Białystok sprowadziła m.in. Bernardo Vitala, Dimitrisa Rallisa, Loukę Pripa czy AZ Jacksona, a także wypożyczyła Alexa Pozo oraz Bartłomieja Wdowika.

