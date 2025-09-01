Po tym pytaniu Papszun wybuchł na konferencji. "Bądź poważny"

6 - tyle punktów w pięciu ligowych spotkaniach zdobył Raków Częstochowa. W niedzielę 31 sierpnia wicemistrzowie Polski przegrali 0:2 z Pogonią w Szczecinie, przez co aktualnie są w strefie spadkowej (16. miejsce). Gęstniejącą atmosferę dało się wyczuć na konferencji prasowej.

Raków Częstochowa przegrał z Pogonią Szczecin. Marek Papszun do dziennikarza: "Bądź poważny"

Na konferencji prasowej dziennikarz Kamil Głębocki przypomniał, że obecny start Rakowa w Ekstraklasie jest najgorszym od czasu, gdy zespół był beniaminkiem: - Czy trener uważa, że w lidze to już jest może mały kryzys? [...] Czy trener by to nazywał kryzysem lub zadyszką? Na co Papszun odpowiedział: - A co to jest kryzys?

Potem trener i dziennikarz przez chwilę dyskutowali o wynikach zespołu. - Kamil, bądź poważny, zadawaj poważne pytania, jak jesteś na konferencji - tak szkoleniowiec uciął temat. Po czym dziennikarz zapytał o powody nieobecności w składzie Ariela Mosóra: - Czy to jest podyktowane tym, że on przegrywa sportową rywalizację, czy są jakieś inne względy?

- Znowu muszę odpowiadać na te same pytania. No dobra, jeżeli to jest koniecznie, to będę to robił. Każdy zawodnik, który jest w kadrze, z reguły jest do dyspozycji. Jeżeli nie gra długo, to pewnie tak to wygląda (że przegrywa rywalizację sportową - red.) - odparł Papszun.

Marek Papszun podostrzył na konferencji prasowej. "Pomyślałbym, że to Michał Probierz"

Sytuacja z konferencji prasowej stała się przedmiotem dyskusji w serwisie X. "Marek Papszun na moje pytanie czy obecną sytuację w lidze można nazwać kryzysem lub zadyszką: - Kamil, jesteś na konferencji, zadawaj poważne pytania" - napisał Głębocki. I pojawiły się zaskakujące porównania.

"Jakbym nie przeczytał samego początku tweeta, to bym pomyślał, że to Michał Probierz" - skwitował Aleksander Bernard ze Sport.pl. "Marek Papszun powoli zamienia się w Michała Probierza. To niepokojące" - podsumował Bartosz Wieczorek z TVP Sport. To nawiązanie do, momentami, bardzo bezpośredniej oraz zaskakującej komunikacji byłego selekcjonera reprezentacji Polski. "Trener nie trzyma ciśnienia? Sześć punktów w pięciu meczach. Słaby wynik" - dodał Filip Macuda ze Sport.pl w kontekście Papszuna.

Szansę na poprawienie ligowego dorobku Raków Częstochowa będzie miał 15 września, Wtedy podejmie Górnik Zabrze.

