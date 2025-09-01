Wstyd to mało. Oto co zrobiła Legia w Krakowie. "Klasy nie kupisz"

Legia Warszawa przegrała 1:2 z Cracovią w meczu siódmej kolejki Ekstraklasy. W dodatku z powodu kontuzji boisko przedwcześnie opuścił najlepszy strzelec warszawian Jean-Pierre Nsame (najpewniej zerwał ścięgno Achillesa i wypadnie na kilka miesięcy). Napięcie w stołecznej drużynie było ogromne i dało o sobie znać po ostatnim gwizdku.
"Jak to mówią - klasy nie kupisz… Taki 'porządek' zostawili piłkarze Legii w szatni gości" - napisał dziennikarz Piotr Rzepecki w serwisie X. Na zamieszczonych przez niego zdjęciach widać zabrudzoną podłogę, na której zostało pełno śmieci. Ponadto na drzwiach pojawiły się duże zarysowania i wgniecenia, będące skutkiem wyładowywania frustracji.
"Słyszę, że drzwi były tak skopane, że był problem z wejściem do środka. Apel do Cracovii - fakturę za sprzątnie i nowe drzwi proszę podesłać na Łazienkowską" - dodał Rzepecki. A jeszcze przed zejściem do szatni warszawianie
Po zakończeniu spotkania doszło bowiem do awantury między przyjezdnym zespołem a miejscowymi kibicami. Na nagraniu opublikowanym przez Rzepeckiego widać, że w stronę piłkarzy poleciały plastikowe kubki. "Było tak gorąco, że musiał interweniować sam… Mateusz Dróżdż (prezes Cracovii - red.)" - zaznaczył dziennikarz.
Sprawdź także: Puchacz trenuje w tajemniczym miejscu. Jedyny taki klub w Polsce
W ostatnich latach wyjazdowe spotkania z Cracovią są wyjątkowo niewygodne dla Legii, która poniosła pięć kolejnych porażek. Szansa na przełamanie będzie dopiero w przyszłym sezonie, a teraz warszawianie muszą znaleźć sposób na poprawę ligowych wyników.
W pięciu meczach zdobyli tylko 7 pkt i zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli. Natomiast Cracovia ma 14 pkt i jest wiceliderem - ustępuje tylko Wiśle Płock (16 pkt), z którą zagra po przerwie reprezentacyjnej, konkretnie 13 września. Dzień później Legia Warszawa podejmie Radomiaka Radom.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!