Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Wstyd to mało. Oto co zrobiła Legia w Krakowie. "Klasy nie kupisz"
Legia Warszawa przegrała wyjazdowy mecz z Cracovią w Ekstraklasie, co w ostatnich latach jest normą. Z kolei trudno zaakceptować to, co stołeczny zespół zostawił po sobie w Krakowie. "Klasy nie kupisz" - napisał dziennikarz Piotr Rzepecki, który pokazał zdjęcia z szatni oraz nagrał sprzeczkę piłkarzy Legii z miejscowymi kibicami.
szatnia Legii Warszawa w Krakowie / Legia Warszawa
zrzut ekranu z https://x.com/Rzepecki365/status/1962274024718794981 / Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Legia Warszawa przegrała 1:2 z Cracovią w meczu siódmej kolejki Ekstraklasy. W dodatku z powodu kontuzji boisko przedwcześnie opuścił najlepszy strzelec warszawian Jean-Pierre Nsame (najpewniej zerwał ścięgno Achillesa i wypadnie na kilka miesięcy). Napięcie w stołecznej drużynie było ogromne i dało o sobie znać po ostatnim gwizdku. 

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Legia Warszawa nie popisała się po meczu z Cracovią. "Faktura za sprzątanie i nowe drzwi"

"Jak to mówią - klasy nie kupisz… Taki 'porządek' zostawili piłkarze Legii w szatni gości" - napisał dziennikarz Piotr Rzepecki w serwisie X.  Na zamieszczonych przez niego zdjęciach widać zabrudzoną podłogę, na której zostało pełno śmieci. Ponadto na drzwiach pojawiły się duże zarysowania i wgniecenia, będące skutkiem wyładowywania frustracji. 

"Słyszę, że drzwi były tak skopane, że był problem z wejściem do środka. Apel do Cracovii - fakturę za sprzątnie i nowe drzwi proszę podesłać na Łazienkowską" - dodał Rzepecki. A jeszcze przed zejściem do szatni warszawianie 

Po zakończeniu spotkania doszło bowiem do awantury między przyjezdnym zespołem a miejscowymi kibicami. Na nagraniu opublikowanym przez Rzepeckiego widać, że w stronę piłkarzy poleciały plastikowe kubki. "Było tak gorąco, że musiał interweniować sam… Mateusz Dróżdż (prezes Cracovii - red.)" - zaznaczył dziennikarz.

Sprawdź także: Puchacz trenuje w tajemniczym miejscu. Jedyny taki klub w Polsce

Legia Warszawa narobiła zamieszania w Krakowie. Seryjnie przegrywa tam z Cracovią

W ostatnich latach wyjazdowe spotkania z Cracovią są wyjątkowo niewygodne dla Legii, która poniosła pięć kolejnych porażek. Szansa na przełamanie będzie dopiero w przyszłym sezonie, a teraz warszawianie muszą znaleźć sposób na poprawę ligowych wyników.

W pięciu meczach zdobyli tylko 7 pkt i zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli. Natomiast Cracovia ma 14 pkt i jest wiceliderem - ustępuje tylko Wiśle Płock (16 pkt), z którą zagra po przerwie reprezentacyjnej, konkretnie 13 września. Dzień później Legia Warszawa podejmie Radomiaka Radom.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!