Była 57. minuta, gdy Grosicki podszedł do piłki. Pięknym golem pogrążył Raków

Raków Częstochowa ma ostatnio powody do zadowolenia. Nie dość, że po wygraniu dwumeczu z bułgarską Ardą awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji, to zaliczył również bardzo dobre losowanie rywali. Dość słabo jest za to w ekstraklasie, gdyż od początku rozgrywek wygrał dwa mecze. Kluczowe było zatem spotkanie z Pogonią, która musi sobie już radzić bez Efthymiosa Koulourisa. Na ten moment wydaje się, że będzie to zadanie wyjątkowo trudne.

Koszmarny występ Rakowa Częstochowa. Trzecia porażka w tym sezonie ekstraklasy

Raków rozpoczął niedzielne spotkanie z zaledwie jednym Polakiem w pierwszym składzie - bramkarzem Kacprem Trelowskim. Jeśli chodzi o Pogoń, to w ataku wybiegł Kacper Kostorz, który postara się zastąpić greckiego snajpera. Już na samym początku Marek Papszun musiał dokonać zmiany, gdyż kontuzji doznał Stratos Svarnas, a wszedł za niego Adriano Amorim.

Na boisku nie działo się zbyt wiele. Można powiedzieć, że w zasadzie nic. Już w przerwie Papszun dokonał dwóch zmian - z boiska zeszli Jesus Diaz oraz Peter Barath, a na nim pojawili się Oskar Repka i Lamine Diaby-Fadiga. Niewiele to dało. W 57. minucie zamieszanie w polu karnym Rakowa, piłka została wybita, dobiegł do niej Kamil Grosicki i oddał potężny strzał, po którym futbolówka wpadła do siatki. Reprezentant Polski dosłownie oszalał z radości, podobnie zresztą jak trybuny na stadionie Pogoni.

Aby gonić wynik, Papszun wpuścił na boisko Jonatana Brunesa. Robert Kolendowicz wprowadził za to pozyskanego z Leeds United Sama Greenwooda, czyli najdroższego piłkarza w historii klubu. Portal Transfermarkt twierdzi, że Pogoń zapłaciła za niego dwa mln euro. Momentalnie na trybunach wybuchła wrzawa. - To są te ogromne oczekiwania - relacjonowali komentatorzy Canal+ Sport.

W 76. minucie Pogoń miała okazję, by "zamknąć mecz". Mukairu przejął piłkę i ruszył w kierunku bramki Rakowa. Kiedy zbliżył się do pola karnego, zagrał do Juwary, ale ten stracił równowagę i nie przyjął futbolówki. Najlepszą okazję do wyrównania miał Lamine Diaby-Fadiga, z którego strzałem bardzo duże problemy miał Cojocaru, natomiast finalnie odbił piłkę.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2:0 (0:0)

Gole: Grosicki (57'), Mukairu (90+4')

Desperackie próby Rakowa, ostatnie stałe fragmenty gry - nic nie wychodziło. A w końcówce to Pogoń wymierzyła "decydujący cios". Greenwood pokazał doskonałe przyspieszenie, ograł Oskara Repkę i można powiedzieć, że wyłożył Mukairu piłkę do pustej bramki.

Ostatecznie Raków przegrał trzecie spotkanie w tym sezonie ekstraklasy. Porażka z Pogonią sprawiła, że częstochowski klub znajduje się w strefie spadkowej ekstraklasy, dokładnie na 16. miejscu z dorobkiem sześciu punktów. Piłkarze Roberta Kolendowicza awansowali za to na siódmą pozycję (10 pkt).