Boniek nie wytrzymał po meczu Ekstraklasy. "Nie mogę na to dłużej patrzeć"

Widzew Łódź solidnie wzmocnił się przed sezonem, a mimo to rozpoczął go rozczarowująco. Dowód? Dwa zwycięstwa, remis i trzy porażki. Takie wyniki skłoniły władze klubu do zmiany na ławce trenerskiej. Żeljko Sopicia zastąpił Patryk Czubak. I w niedzielę miał okazję poprowadzić drużynę w starciu z mistrzem Polski. Celem było zgarnięcie trzech punktów. Po raz ostatni łódzkiej ekipie udało się to na początku sierpnia.

Zbigniew Boniek nie wytrzymał, patrząc na to, co stało się przy Bułgarskiej

Szanse na wyrwanie punktów były. Brakowało jednak skuteczności. Już w 21. minucie Lech Poznań wyszedł na prowadzenie za sprawą Luisa Palmy. Mimo wszystko łodzianom udało się wyrównać. Pomocną dłoń wyciągnęli rywale, którzy sprokurowali rzut karny. A ten wykorzystał Bartłomiej Pawłowski (50. minuta). Niespełna kwadrans później Lech znów zaatakował i tym razem gola wbił Bryan Fiabema, ustanawiając wynik spotkania. "Czekał na to 40 meczów, dokładnie 417 dni - aż w końcu się doczekał. Mógł do tego dołożyć jeszcze asystę, kiedy w 73. minucie wykorzystał błąd obrońcy Widzewa" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Końcowy rezultat znów rozczarował Widzew i jego kibiców. A wśród nich był Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN na bieżąco reagował na X na to, co działo się na murawie. Choć nie pisał wprost, że chodzi o mecz przy Bułgarskiej, to można było odnieść takie wrażenie. "Nie mogę na to dłużej patrzeć. Czas zrobić coś, żebyśmy wszyscy poczuli ulgę" - pisał Boniek w okolicach zakończenia pierwszej połowy. A po ostatnim gwizdku dodał kolejny wpis. Nie użył słów, a jedyne emotikony - dwie płaczące buzie, którymi najpewniej wyraził zasmucenie postawą piłkarzy i wynikiem spotkania.

Widzew w tarapatach

Kolejna, czwarta już porażka, w tym sezonie powoduje, że Widzew zajmuje dopiero 12. lokatę. A już za kilka godzin może spaść w tabeli, kiedy to mecz rozegrają Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Aktualnie łodzianie mają siedem punktów na koncie po siedmiu kolejkach. Kolejny mecz Widzew rozegra po przerwie na spotkania kadry, a konkretnie 14 września. Rywalem będzie Arka Gdynia.

