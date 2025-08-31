"Zaplanowano przylot". Legia szykuje kolejny transferowy hit!

W nadchodzących tygodniach Legia Warszawa będzie walczyć aż na trzech frontach. Oprócz gry w ekstraklasie będzie rywalizować w Pucharze Polski, a także w Lidze Konferencji. Nie ulega wątpliwości, że potrzebna będzie dość duża rotacja składem, by nie dopuścić do kontuzji. Świadome tego są władze klubu i sprowadzają kolejnych zawodników. Dokonały już kilku hitowych transferów. I są blisko następnego. To piłkarz prosto z Bundesligi!

Legia Warszawa planuje ściągnąć zawodnika z Niemiec! Wiadomo, kiedy może dojść do zakontraktowania

Już w sobotę kicker.de informował, że na radarze Legii znalazł się... Noah Weisshaupt. "Po powrocie z wypożyczenia z St. Pauli dał do zrozumienia, że nie widzi już swojej przyszłości w klubie, w którym się wychował. Choć nie wiadomo, co go teraz czeka, to według naszych doniesień, przenosi się do Legii Warszawa" - pisali dziennikarze.

Tę opcję potwierdził portal Meczyki.pl i podał kolejne szczegóły w sprawie. Okazuje się, że warszawianie podjęli konkretne działania i wkrótce powinno dojść do finalizacji. "Na niedzielę zaplanowano przylot piłkarza Freiburga do Warszawy. Następnie przejdzie on testy medyczne i podpisze kontrakt. Wiele wskazuje na to, że do Polski trafi na zasadzie wypożyczenia" - czytamy.

Jeśli transakcja zostanie dopięta, to będzie to spore wzmocnienie dla Legii. Weisshaupt to lewy pomocnik, który potrafi też grać na skrzydle. W przeszłości miał okazję występować w jednej z najlepszych lig świata. W Bundeslidze rozegrał aż 74 mecze. Udało mu się zdobyć dwie bramki, a także osiem asyst. Jest wychowankiem ekipy z Freiburga i spędził w niej praktycznie całą karierę. Dopiero w minionym sezonie trafił do innej drużyny - St. Pauli, gdzie zdobył gola i asystę w 19 spotkaniach rundy wiosennej.

Legia się zbroi. Mocne transfery

Legia szaleje na rynku transferowym. W ostatnich dniach sprowadziła kilku reprezentantów Polski, takich jak Damian Szymański, Arkadiusz Reca i Kamil Piątkowski. Mówi się też o zainteresowaniu osobą Kacpra Urbańskiego. Odszedł natomiast Marc Gual czy Jan Ziółkowski. Warszawianie zajmują obecnie 10. miejsce w ekstraklasie z dorobkiem siedmiu punktów. Mają jednak aż o trzy spotkania rozegrane mniej od większości rywali. W kolejnym meczu zmierzą się z Cracovią. To starcie zaplanowano na niedzielę 31 sierpnia. Pierwszy gwizdek w Krakowie zabrzmi o godzinie 20:15.

