Wielki powrót gwiazdy Lecha Poznań! Transferowa bomba w Ekstraklasie

Darko Jevtić przez kilka sezonów stanowił o sile drugiej linii Lecha Poznań. Piłkarz po raz pierwszy pojawił się przy Bułgarskiej w 2014 r., gdy został wypożyczony ze szwajcarskiego FC Basel. Szybko przebił się do składu i udowodnił, że posiada wielkie umiejętności. Lech wykupił go więc na stałe. W Poznaniu piłkarz spędził pięć i pół roku, w trakcie których rozegrał 192 spotkania, strzelił 37 goli i 43 razy asystował. Teraz po ponad pięcioletniej przerwie szykuje się do powrotu do Ekstraklasy.

Media: Darko Jevtić wraca do Ekstraklasy. To będzie jego nowy klub

Tak przynajmniej twierdzi portal Goal.pl. Jak poinformował w niedzielę, Jevtić już niedługo dołączy do Zagłębia Lubin. Najpierw ma odbyć kilka treningów z drużyną, a potem podpisać kontrakt. Obecnie 32-latek pozostaje bez klubu, dlatego ekipa z Dolnego Śląska nie wyda na niego ani złotówki.

Ostatnie lata nie były jednak dla Jevticia specjalnie udane. W styczniu 2020 r. Lech sprzedał Szwajcara za pół miliona euro do Rubina Kazań. Tam nie odnalazł się aż tak dobrze, jak w Polsce. Niedługo później trafił na roczne wypożyczenie do AEK-u Ateny, po czym wrócił do Rubina. W barwach rosyjskiego klubu strzelił zaledwie cztery gole i zaliczył trzy asysty w 47 spotkaniach. Rok temu sprowadziło go do siebie serbskie Jedinstvo Bijelo Polje. Przygoda z tym zespołem okazała się dla ofensywnego pomocnika kompletną klapą. Jevtić wystąpił w zaledwie siedmiu meczach, po czym zerwał więzadła i do końca sezonu już nie zagrał.

W Zagłębiu Lubin będzie miał zatem szansę się odbudować. Trener Leszek Ojrzyński ma na jego pozycji do dyspozycji jedynie młodych polskich zawodników. Od początku sezonu Zagłębie wygrało zaledwie jeden mecz - z Lechią Gdańsk 6:2. Doznało też dwóch porażek i cztery razy zremisowało. W tabeli zajmuje więc daleką 15. pozycję.

