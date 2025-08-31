Mocne słowa agenta Piątkowskiego o Legii. "Nikogo nie obrażając"

Legia Warszawa sprzedała Jana Ziółkowskiego do AS Romy i szukała pilnie jego następcy. Nieoczekiwanie do stołecznego klubu trafił Kamil Piątkowski. W poprzednich latach defensor przebywał głównie na wypożyczeniach. Ostatnio występował w tureckiej Kasimpasie. Miał jeszcze ważny kontrakt z Salzburgiem, ale ponownie działacze chcieli go wypożyczyć. 8-krotny reprezentant Polski nie zamierzał się na to zgadzać.
Mimo problemów w Salzburgu trudno było oczekiwać, że 25-latek zdecyduje się na powrót do ojczyzny. Wydawało się, że poszuka klubu w mocniejszej lidze. W sobotę jednak już wszystko oficjalnie stało się jasne. Piątkowski podpisał czteroletni kontrakt z Legią Warszawa i traktuje to jako nowe otwarcie.
- Pierwszy kontakt ze strony Legii w tym okienku był dość dawno. Sama realizacja tego transferu nie była błyskawiczna, ale od momentu gdy rozmowy przyspieszyły, to było już bardzo intensywnie. Gdy Kamil zadecydował, że idziemy mocno w kierunku Legii, to już poszło szybko - powiedział na antenie "Kanału Sportowego" Maciej Zieliński z agencji Pro Sport Manager, jeden z przedstawicieli piłkarza.
Zieliński zdradził również ważną informację dotyczącą stanu zdrowia zawodnika. Okazuje się bowiem, że w pierwszych fazach okienka transferowego jego dyspozycja fizyczna i ogólna sytuacja zdrowotna, nie pozwalały mu wejść szybko do drużyny. Kiedy jednak wszystko się unormowało, to negocjacje ruszyły.
Przedstawiciel Piątkowskiego przyznał również, że transfer do Legii jest odpowiednim ruchem dla wszystkich stron. Nikt nie traktuje tego jako krok w tył tym bardziej że wartość Ekstraklasy z roku na rok wzrasta, a sama liga jest coraz wyżej w rankingu krajowym UEFA.
- Do pomysłu powrotu do Ekstraklasy pewnie przekonywał się w trakcie okienka. Wiadomo, że nikogo nie obrażając, Legia jest tutaj największym klubem. Moim zdaniem Ekstraklasa rozwija się bardzo dynamicznie i nie uważam, że powrót do czołowych klubów polskich jest jakimś krokiem do tyłu czy potwarzą. Szczególnie, że mówimy o Legii Warszawa - klubie, który będzie się bił o mistrzostwo, który będzie grał w Lidze Konferencji. Kamil absolutnie nie ma takich myśli, że to krok do tyłu - zakończył Zieliński.
To nie musi być koniec działań Legii na rynku transferowym. Blisko dołączenia do klubu jest także kolejny stoper - Antonios Papadopoulos.
