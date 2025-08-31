Mocne słowa agenta Piątkowskiego o Legii. "Nikogo nie obrażając"

Legia Warszawa sprzedała Jana Ziółkowskiego do AS Romy i szukała pilnie jego następcy. Nieoczekiwanie do stołecznego klubu trafił Kamil Piątkowski. W poprzednich latach defensor przebywał głównie na wypożyczeniach. Ostatnio występował w tureckiej Kasimpasie. Miał jeszcze ważny kontrakt z Salzburgiem, ale ponownie działacze chcieli go wypożyczyć. 8-krotny reprezentant Polski nie zamierzał się na to zgadzać.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Sensacyjny ruch Legii. Agent mówi o szczegółach

Mimo problemów w Salzburgu trudno było oczekiwać, że 25-latek zdecyduje się na powrót do ojczyzny. Wydawało się, że poszuka klubu w mocniejszej lidze. W sobotę jednak już wszystko oficjalnie stało się jasne. Piątkowski podpisał czteroletni kontrakt z Legią Warszawa i traktuje to jako nowe otwarcie.

- Pierwszy kontakt ze strony Legii w tym okienku był dość dawno. Sama realizacja tego transferu nie była błyskawiczna, ale od momentu gdy rozmowy przyspieszyły, to było już bardzo intensywnie. Gdy Kamil zadecydował, że idziemy mocno w kierunku Legii, to już poszło szybko - powiedział na antenie "Kanału Sportowego" Maciej Zieliński z agencji Pro Sport Manager, jeden z przedstawicieli piłkarza.

Zieliński zdradził również ważną informację dotyczącą stanu zdrowia zawodnika. Okazuje się bowiem, że w pierwszych fazach okienka transferowego jego dyspozycja fizyczna i ogólna sytuacja zdrowotna, nie pozwalały mu wejść szybko do drużyny. Kiedy jednak wszystko się unormowało, to negocjacje ruszyły.

Piątkowski nie traktuje transferu jako kroku w tył

Przedstawiciel Piątkowskiego przyznał również, że transfer do Legii jest odpowiednim ruchem dla wszystkich stron. Nikt nie traktuje tego jako krok w tył tym bardziej że wartość Ekstraklasy z roku na rok wzrasta, a sama liga jest coraz wyżej w rankingu krajowym UEFA.

- Do pomysłu powrotu do Ekstraklasy pewnie przekonywał się w trakcie okienka. Wiadomo, że nikogo nie obrażając, Legia jest tutaj największym klubem. Moim zdaniem Ekstraklasa rozwija się bardzo dynamicznie i nie uważam, że powrót do czołowych klubów polskich jest jakimś krokiem do tyłu czy potwarzą. Szczególnie, że mówimy o Legii Warszawa - klubie, który będzie się bił o mistrzostwo, który będzie grał w Lidze Konferencji. Kamil absolutnie nie ma takich myśli, że to krok do tyłu - zakończył Zieliński.

To nie musi być koniec działań Legii na rynku transferowym. Blisko dołączenia do klubu jest także kolejny stoper - Antonios Papadopoulos.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU