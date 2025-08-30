Wielki zwrot w Ekstraklasie. Miał trafić do Cracovii, zagra w innym klubie

Wydawało się, że Cracovia wkrótce będzie mogła świętować podpisanie kontraktu z nowym zawodnikiem. Według węgierskich mediów 22-letni skrzydłowy z MTK Budapeszt Rajmund Molnar miał trafić do stolicy Małopolski i zasilić zespół prowadzony przez Lukę Elsnera. W sprawie nastąpił jednak zwrot. Węgier zagra w ekstraklasie, ale... w innym klubie. Wszystko zostało już ogłoszone.

To już pewne. Wielki transfer Pogoni Szczecin

"Rajmund Molnar został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! Węgier związał się z naszym klubem trzyletnią umową, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do Dumy Pomorza trafia na zasadzie transferu definitywnego z MTK Budapeszt" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Molnar może zadebiutować w Pogoni Szczecin już jako reprezentant Węgier. Do tej pory grał tylko w kadrze młodzieżowej, ale otrzymał powołanie na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Irlandią i Portugalią. Wezwanie od selekcjonera dziwić nie może. Pięć goli w pięciu dotychczasowych ligowych meczach dla MTK Budapeszt to świetny wynik.

Transfer Molnara może okazać się wartościowym ruchem dla Pogoni, którą po dwóch latach opuściła wielka gwiazda - Efthymios Koulouris. Węgier w swoim dotychczasowym klubie występował na pozycji lewoskrzydłowego.

Sprowadzenie Molnara to już ósmy transfer przychodzący do Pogoni. Wcześniej klub ze Szczecina zakontraktował Mariana Huję, Musę Juwarę, Paula Mukairu, Mora Ndiaye, Jose Pozo, Jana Biegańskiego, a ostatnim głośnym ruchem było pozyskanie Sama Greenwooda, który w swojej karierze grał nawet w Premier League.

Kolejny mecz Pogoni Szczecin odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia. Tego dnia zespół prowadzony przez Roberta Kolendowicza zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Początek meczu o 20:15.

