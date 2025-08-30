Niewiarygodne, z czym musi się mierzyć wicemistrz Polski

Raków Częstochowa jako jedna z czterech polskich drużyn będzie grać w fazie ligowej Ligi Konferencji. W roli gospodarza zmierzy się ze Zrinjskim Mostar, Universitateą Craiova i Rapidem Wiedeń. W wyjazdowych starciach zagra ze Spartą Praga, Omonią Nikozja i Sigmą Ołomuniec. Częstochowianie w eliminacjach do tegorocznych pucharów grali w Częstochowie. W fazie ligowej grać będzie musiał już w Sosnowcu. Czy są widoki na to, by w przyszłości Raków mógł grać domowe mecze w pucharach w swoim mieście?

Prezes zdradził. Chodzi o stadion Rakowa

- Stadion przy Limanowskiego 83 na pewno nie zostanie rozbudowany do takiego poziomu, który gwarantowałby granie w Europie, ze względów konstrukcyjnych tego obiektu. Toczymy jakieś rozmowy, żeby było więcej krzesełek. We wtorek z prezydentem Kotem będziemy komunikować o rzeczach, które wydarzyły się w ostatnim czasie w mieście - powiedział Piotr Obidziński w rozmowie z kanałem Na Wylot.

Przypomnijmy, że Raków Częstochowa będzie grał mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji w Sosnowcu. Obidziński zdradził jednak, że umowa obowiązuje tylko jeszcze w tym roku.

- Liczymy na jakieś pozytywne ruchy ze strony miasta. Umowa z Sosnowcem obowiązuje jeszcze w tym roku. Sosnowiec podpisał na jesień przyszłego roku jakąś dużą imprezę, co potencjalnie w przyszłym sezonie eliminuje nas z Sosnowca, zwłaszcza jeśli byłoby granie we wrześniu - dodał.

Czas pokaże, czy Raków Częstochowa doczeka się nowego stadionu, który byłby areną godną tego, aby rozgrywać na niej wielkie mecze w europejskich pucharach.

