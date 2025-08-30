Polski klub ogłosił transfer. I nagle stało się to. Szok!

GKS Katowice koszmarnie zaczął sezon. Przed piątkowym meczem z Radomiakiem Radom triumfował tylko raz, tyle samo wywalczył remisów i aż cztery razy poniósł porażkę. Władze klubu chcą wyjść z kryzysu, dlatego też się wzmacniają. W piątek ogłosiły transfer, o którym zrobiło się bardzo głośno. Powód? Nie chodzi tylko o umiejętności zawodnika czy jego CV, a o to, kto zareagował na wieść o transakcji.

Eman Marković dołącza do GKS-u. Erling Haaland reaguje. Zaskoczenie

"Eman Marković witamy w GieKSie!" - napisał polski zespół na Instagramie. Tak powitał nowy nabytek. Norweg przeszedł do katowickiej ekipy ze szwedzkiego Goeteborga i podpisał trzyletni kontrakt, ale kwota transakcji nie jest jeszcze znana. Pod postem pojawiły się głównie komentarze, w których życzono piłkarzowi "powodzenia". Ale pojawił się też jeden zaskakujący wpis.

Zamieścił go sam... Erling Braut Haaland. Tego raczej nikt się nie spodziewał. Co napisał gwiazdor Manchesteru City? "Yeaaaaah", dodał też trzy emotikony ognia. To sugeruje, że transfer rodaka mocno przypadł mu do gustu. Nie ma wątpliwości, że będzie trzymał kciuki za 26-latka. Obaj panowie mieli okazje grać razem w Molde, a także w młodzieżowych drużynach narodowych, więc doskonale się znają. "Gieksa ściąga zagranicznego zawodnika. Post o nim komentuje Erling Haaland. Brzmi jak fikcja literacka, a to prawda" - skwitował Maciej Jędrzejak z Canal+Sport, który opublikował również screen komentarza Haalanda na X.

Ważne zwycięstwo GKS-u

Kiedy zadebiutuje Marković? Może do tego dojść po przerwie na mecze kadry, czyli w starciu z Legią Warszawa. W piątkowym meczu z Radomiakiem jeszcze nie wystąpił, a w nim GKS wygrał 3:2 i wydostał się ze strefy spadkowej. A co z Haalandem? Walczy o to, by przywrócić Manchester City na tron Premier League.

Poprzedni sezon był fatalny dla angielskiej ekipy. Zajęła trzecie miejsce, ale poniosła aż dziewięć porażek w lidze. W obecnej kampanii plasuje się na szóstej lokacie po dwóch kolejkach. Składa się na to zwycięstwo i przegrana.

