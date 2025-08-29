Zwrot ws. przyszłości reprezentanta Polski. Hit nad hity w Ekstraklasie

Kacper Urbański notuje ostatnio fatalne miesiące. Choć niewątpliwie jest jednym z największych polskich talentów, to po zmianie trenera w FC Bolonii zbyt wielu okazji do gry nie miał. Podobnie zresztą na wypożyczeniu w Monzy, gdzie spędził drugą połowę minionego sezonu. Teraz wrócił do Włoch, choć coraz więcej mówi się, że jeszcze tego lata opuści Półwysep Apeniński. Dokąd trafi? "Marca" informowała, że faworytem do jego pozyskania jest RCD Mallorca, grająca w La Liga. Ba, rzekomo Jan Urban miał nawet wykonać telefon do trenera hiszpańskiego klubu i zarekomendować piłkarza. W sprawie może dojść jednak do zaskakującego zwrotu i Polak może ostatecznie wrócić do... ekstraklasy i dołączyć do czołowego zespołu.

Kacper Urbański w Legii Warszawa? Propozycja złożona

O konkretach pisze portal Meczyki.pl. Jak donoszą dziennikarze, zainteresowana pozyskaniem Urbańskiego jest Legia Warszawa, która w letnim oknie transferowym sprowadziła już kilku reprezentantów Polski. Jej szeregi zasilili Damian Szymański, Arkadiusz Reca, a na dniach może też Kamil Piątkowski. I niewykluczone, że do tego grona dołączy Urbański.

Stołeczny klub podjął już konkretne kroki w sprawie. "Według naszych informacji Legia złożyła propozycję polskiemu odkryciu EURO 2024, ale ma konkurencję. O podpis utalentowanego pomocnika stara się także Mallorca, a także według naszych duńskich źródeł - FC Kopenhaga" - czytamy. Rzekomo warszawianie zaoferowali piłkarzowi "bardzo wysoki kontrakt". Czy go skuszą? A co na to Włosi? "Bologna ma zaakceptować ofertę za Urbańskiego na poziomie 2-3 milionów euro" - dodali dziennikarze.

Sprowadzenie Urbańskiego z pewnością byłoby dużym wzmocnieniem. Tym bardziej że Legię czeka gra na aż trzech frontach i konieczna będzie rotacja składem. Warszawianie będą grać nie tylko w ekstraklasie, Pucharze Polski, ale i w Lidze Konferencji, do której awansowali po dwumeczu z Hibernianem.

Sytuacja Urbańskiego w kadrze się komplikuje

Urbański nie znalazł się na liście powołanych na wrześniowe zgrupowanie i trudno się temu dziwić. W tym sezonie klubowym nie miał jeszcze okazji pojawić się na boisku, a i w poprzednim niewiele grywał. W biało-czerwonych barwach nie wystąpił od prawie roku. Po raz ostatni rywalizował w listopadzie 2024, w meczu ze Szkocją (1:2) w Lidze Narodów. Później na zgrupowaniach już się nie pojawiał. Najlepsze wrażenie zrobił na Euro 2024, stając się jednym z największych objawień.

