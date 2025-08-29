"Logika Ekstraklasy" znowu zwyciężyła! Oto co spotkało lidera polskiej ligi

Wisła Płock po dwóch latach wróciła do Ekstraklasy. Drużyna Mariusza Misiury fenomenalnie rozpoczęła sezon, nie przegrywając w żadnym z sześciu pierwszych spotkań. To wcale nie było takie proste, bo przecież mierzyli się z Rakowem Częstochowa, czy Legią Warszawa, ale z tych starć wyszli zwycięsko. W sumie zespół wygrał pięć meczów i zremisował jeden - z Widzewem Łódź.

Kontrowersje w pierwszej połowie meczu

Szansę na przerwanie tej serii miała Arka Gdynia, która podjęła sensacyjnego lidera ekstraklasy. Zespół z Pomorza jest na zupełnie przeciwstawnym biegunie - wygrali tylko jeden mecz z sześciu rozegranych i przegrali trzy.

Jak można było się spodziewać, to Wisła Płock przejęła inicjatywę i tworzyła sobie dogodne okazje. Już w 24. minucie goście mieli dogodną szansę do strzelenia gola. Zaskoczyć mógł Marcin Kamiński, który najwyżej wyskoczył do górnej piłki odbitej przez golkipera rywali - Damiana Węglarza. Futbolówka odbiła się od poprzeczki i wróciła na boisko. Jeden z Nafciarzy próbował dobijać, ale został zablokowany.

Co ciekawe kilku piłkarzy Wisły Płock dopatrzyło się zagrania ręką i zaczęło domagać się odgwizdania rzutu karnego. Jednak arbiter nie zamierzał nawet sięgać po gwizdek. Potencjalne przewinienie było także analizowane przez VAR, który również nie interweniował. Warto też pochwalić piłkarzy Arki Gdynia za ofiarną grę w obronie, bo dzięki niej schodzili na przerwę z bezbramkowym remisem.

Arka Gdynia zaskoczyła w drugiej połowie

Jednak tego, co stało się na początku drugiej połowy, nikt się nie spodziewał. W 48. minucie Sebastian Kerk odebrał futbolówkę niedaleko pola karnego. Od razu zagrał do wbiegającego Navarro, który odegrał do Espiaua Hernandeza. Napastnik Arki Gdynia huknął bez zastanowienia i pokonał golkipera Wisły Płock. Jak wyliczyli komentatorzy Canal+, to był pierwszy stracony gol przez Wisłę Płock w drugiej połowie w tym sezonie.

Piłkarze Wisły Płock próbowali odrobić straty, ale nic z tego nie wynikało. Ponadto w 83. minucie Arka strzeliła kolejnego gola, ale Hermoso był na spalony. Oznacza to, że Żółto-Niebiescy dość sensacyjnie pokonali równie sensacyjnego lidera PKO BP Ekstraklasy - Wisłę Płock 1:0 po golu z 48. minuty.

Arka Gdynia - Wisła Płock 1:0

Gole: Espiau (48')



