Sensacyjny transfer w Ekstraklasie. Lider sięga po piłkarza z LM

Wisła Płock wróciła po dwóch latach przerwy do Ekstraklasy. Nikt się tego nie spodziewał, ale klub zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. W sześciu meczach nie przegrał ani jednego spotkania - wygrał pięć i zremisował jedno, co daje im 16 punktów i cztery "oczka" przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze.

Media: Sensacyjny transfer do Wisły Płock

Klub znacząco wzmocnił się przed sezonem - do drużyny dołączył m.in. Marcin Kamiński, który swoim golem dał Nafciarzom zwycięstwo z Legią Warszawa. Ponadto Wisła wypożyczyła Matchoi Djalo z turckiego Basaksehiru.

Jak się okazuje, to jeszcze nie koniec transferów w wykonaniu tego klubu. Jak donosi serwis weszlo.com, do Wisły Płock ma dołączyć Tomas Tavares. Portugalczyk ma 24 lata i może grać na prawej i lewej obronie. Aktualnie jest wyceniany na 800 tys. euro przez serwis Transfermarkt.

W minionym sezonie występował w portugalskim Avs FS, do którego trafił w styczniu 2025 roku ze Spartaka Moskwa. Wcześniej bronił barw takich klubów jak LASK, FC Basel, czy Benfica, której jest wychowankiem.

"Nowy piłkarz Wisły Płock w lidze portugalskiej w poprzednim sezonie wyróżniał się skutecznością w pojedynkach defensywnych, celnością dośrodkowań i liczbą progresywnych podań" - podkreślają dziennikarze Weszło.

Tavares grał w Lidze Mistrzów

Jako nastolatek zanotował 26 występów w Benfice. W Spartaku rozegrał 22 spotkania i zanotował gola oraz asystę. Najwięcej w karierze zagrał dla FC Basel - 28 meczów, w których strzelił gola i dołożył sześć asyst.

Serwis podaje, że ten piłkarz w akademii portugalskiego klubu "nie był anonimem, lecz wyróżniającym się talentem". Szymon Janczyk podkreśla, że z 26 spotkań dla Benfiki, aż pięć z nich było w Lidze Mistrzów przeciwko takim zespołom jak Lipsk, Zenit, czy Lyon.

