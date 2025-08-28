Borek nie ma litości po tym, co zrobiła Legia. "Ewidentne wymuszenie"

"(Ryoya Morishita - red.) - dziękujemy. Reprezentant Japonii po półtora roku spędzonym przy Łazienkowskiej odchodzi z Legii Warszawa. Nowym klubem 28-latka będzie Blackburn Rovers" - ogłosił stołeczny klub w niedawnym komunikacie. Decyzję o sprzedaży zawodnika kwestionuje dziennikarz Mateusz Borek.

Ryoya Morishita odszedł z Legii Warszawa. Mateusz Borek bez ogródek

51-latek wyraził swoje wątpliwości w programie Kanału Sportowego. I nie gryzł się w język. - Dla mnie to wygląda na ewidentne wymuszenie piłkarza i agenta. Wiem, że on jest fajny, zawsze taki grzeczny, jak to Japończycy, ale to nie jest realna kwota za najlepszego piłkarza Legii w poprzednim sezonie - powiedział.

Następnie Borek dał do zrozumienia, jakie czynniki mogły przesądzić o tym ruchu. - W którymś artykule padło, że agenci oraz selekcjoner reprezentacji Japonii, który był obecny przy Łazienkowskiej, sugerowali zawodnikowi, że byłoby dobrze, aby grał w innym miejscu niż Legia. Mogę sobie wyobrazić ten transfer, bo być może piłkarz nie do końca pasuje trenerowi (Edwardowi Iordanescu - red.) - wyjaśnił.

Mateusz Borek kwestionuje kwotę zapłaconą Legii Warszawa za Ryoyę Morishitę. To by zrobił

Mimo wszystko dziennikarz jest bardzo zaskoczony kwotą, za jaką warszawianie sprzedali gracza. - Za Morishitę dwie "bańki" euro, nie funtów, to są drobne - ocenił. Zwłaszcza że kontrakt był ważny aż do końca czerwca 2028 r. - To był ten atut. Chcą go? Proszą bardzo, pięć milionów. Ale nie dwa - oznajmił. Zresztą sam Borek postąpiłby w tej sytuacji inaczej niż Legia. - Na pewno bym go nie sprzedał - podsumował.

Ryoya Morishita występował w Legii Warszawa w latach 2024-2025. W jej barwach rozegrał 78 meczów, strzelił 15 goli oraz zanotował 15 asyst. Zdobył z nią Puchar Polski i krajowy superpuchar.

