Cracovia szykuje transfer za milion euro! To reprezentant kraju

Od początku bieżących rozgrywek fani Cracovii usłyszeli już sporo dobrych wieści. "Pasy" bardzo dobrze rozpoczęły nowy sezon Ekstraklasy i po sześciu kolejkach mają na koncie 11 punktów, co daje im trzecie miejsce. W dodatku klub doczekał się nowego właściciela. Został nim amerykański miliarder polskiego pochodzenia Robert Platek, który przejął większościowy pakiet akcji od Comarch S.A. (Elżbieta Filipiak, żona śp. Janusza Filipiaka pozostała z mniejszościową częścią akcji).

Cracovia chce więcej. Kolejny ciekawy transfer na horyzoncie

Cracovia jest też wciąż aktywna na rynku transferowym. Kilka dni temu ogłosili choćby przyjście wyglądającego bardzo ciekawie na papierze stopera Bosko Sutalo. Chorwat ma na koncie m.in. 38 meczów w Serie A. Teraz krakowianie chcą wzmocnić swoje skrzydła. W tym celu skierowali uwagę na Rajmunda Molnara.

Fenomenalnie zaczął sezon. Powołanie do kadry w nagrodę

To 22-letni skrzydłowy z węgierskiego MTK Budapest. Młodzieżowy reprezentant Węgier, a wkrótce być może zadebiutuje w seniorskiej kadrze. Otrzymał bowiem pierwsze w karierze powołanie na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Irlandią i Portugalią. Wszystko to zasługa jego znakomitego początku sezonu. Jak dotąd w pięciu meczach strzelił pięć goli, czyli połowę całego dotychczasowego dorobku jego zespołu (bilans bramkowy 10:12).

Jak informuje węgierski portal Nemzeti Sport, Molnarem interesować miały się także Pogoń Szczecin, a także duńskie Broendby Kopenhaga, jednak w przeciwieństwie do Cracovii nie złożyły konkretnej oferty. Co więcej, propozycja "Pasów" zadowoliła MTK i zawodnik na dniach będzie mógł udać się na testy medyczne. Nie zagra już w najbliższym meczu swojego jeszcze obecnego klubu w sobotę 30 sierpnia z Ujpestem. Kwota transferu ma wynieść około milion euro.