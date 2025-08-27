W Rumunii głośno o tym, co zrobiła Legia. Trener został oszukany?!

Zatrudnienie Ediego Iordanescu przez Legię było jedną z najciekawszych decyzji na trenerskim rynku w Ekstraklasie. Rumun jeszcze rok temu prowadził swoją kadrę narodową na Euro 2024. Ma także w CV m.in. mistrzostwo Rumunii z CFR Cluj (2020/21). Nikt nie miał jednak wątpliwości, że równie ważne, a może i nawet ważniejsze, co trener, będą wzmocnienia składu. Sierpień się kończy, okienko transferowe także, a tymczasem kadra Legii nadal nie wygląda tak, jak wielu by sobie życzyło. W dodatku z klubu raptem kilka dni temu odszedł Ryoya Morishita, a do AS Romy zaraz ma odejść Jan Ziółkowski.
Wszelkim ruchom transferowym i organizacyjnym w Warszawie przyjrzał się rumuński portal ProSport. Tamtejsi dziennikarze w tekście powołują się na rozmowy z polskimi dziennikarzami i agentami. Jeden z nich, niewymieniony z nazwiska, wypowiada się nawet w tekście. Jaki jest wniosek? Cóż, powiedzieć, że Rumunii nie są zachwyceni sytuacją, w jakiej znalazł się ich były selekcjoner, to jak nic nie powiedzieć. Zdaniem ProSport Iordanescu przede wszystkim otrzymał zupełnie inne rzeczy niż te, które mu obiecano.
- Jedną z głównych gwarancji było to, że Legia zostawi obecny skład i dorzuci do niego 3-4 zawodników. Ich pozycje miały być zależne od opinii samego szkoleniowca po obozie przygotowawczym. Tak strategia transferowa brzmiała w komunikacji publicznej - czytamy. ProSport przytacza wypowiedź wspomnianego anonimowego agenta, który ma być dobrze zorientowany w realiach polskiej piłki.
- Minęły prawie trzy miesiące od zatrudnienia Iordanescu, a szatnia nadal przypomina plac budowy. Ktoś za kulisami srogo się pomylił. Edi nie wiedział nawet, jakich zawodników będzie miał zaraz dostępnych, bo oni znikali z meczu na mecz. Wzmocnienia zaś przychodziły niezwykle późno. Jak i kiedy wkomponować ich w zespół? - mówi agent.
Rumuni w rzeczy samej przeanalizowali transfery Legii. Zauważyli m.in., że przed pierwszym meczem sezonu z Aktobe odeszło pięciu graczy, a przyszedł tylko Petar Stojanović. Maxi Oyedele odszedł przed rewanżem z Aktobe, a w tym samym mniej więcej czasie do klubu przybył Mileta Rajović. Inny przykład to Damian Szymański, który dołączył do Legii pomiędzy wygraną ligową z GKS-em Katowice (3:1) a drugim meczem z AEK-iem Larnaka w el. Ligi Europy (mecze te dzieliły cztery dni).
- Teraz między meczami IV rundy eliminacji Ligi Konferencji z Hibernian, odszedł najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu, czyli Morishita, który mógł grać zarówno jako skrzydłowy, jak i środkowy pomocnik. W zamian za niego wypożyczono skrzydłowego Ermala Krasniqiego - pisze rumuński portal. Dodając także, że krok od transferu do AS Romy jest podstawowy środkowy obrońca Jan Ziółkowski.
ProSport podkreśla także, że Legia po sprzedaży Ziółkowskiego będzie miała 16,7 miliona euro przychodu ze sprzedaży piłkarzy w tym okienku. Sama zaś wydała tylko 4,2 miliona euro, choć i to podważają Rumuni, którzy powołując się na wspomnianego już wyżej agenta, wątpią, by za Miletę Rajovicia Legia faktycznie dała 3 miliony euro. Ich zdaniem była to zagrywka wizerunkowa, by udobruchać kibiców, którzy przed sezonem odmawiali zakupu karnetów, jeśli klub nie zostanie wzmocniony. Tymczasem ogólna jakoś składu spadła znacząco.
- Skład Legii wygląda na słabszy niż w zeszłym sezonie. Sezonie, w którym ligę skończyli na piątym miejscu. A teraz chcą mistrzostwa! Czysto statystycznie po sprzedaży Ziółkowskiego Legia będzie mieć skład wyceniany na transfermarkt.de łącznie na 31,8 miliona euro. W poprzednich rozgrywkach, w których rewolucja się nie powiodła, było to... 43,55 miliona euro! Prawie 12 milionów różnicy! - czytamy.
Ogólny wniosek Rumunów jest taki, że Iordanescu trafił na wręcz piekielne wyzwanie, podczas gdy nikt nie ułatwia mu pracy. - Zasadniczo Edi Iordanescu dostał samolot. Jednak jego silnik oraz skrzydła zostały wymienione już w trakcie lotu! W dodatku trenerem został 16 czerwca, czyli na trzy tygodnie przed pierwszym meczem. Szokująco mało czasu na przygotowanie i adaptację - pisze ProSport.
