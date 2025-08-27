Hit! Gwiazdor NBA zapozował z koszulką klubu Ekstraklasy. "Spotkanie na szczycie"

Od środy 27 sierpnia do niedzieli 14 września w czterech krajach: Cyprze, Finlandii, Łotwie oraz Polsce rozgrywany będzie EuroBasket. To też okazja, żeby do naszego kraju zjechali najlepszy koszykarze z Europy, z których wielu gra na co dzień na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi świata - NBA. I jak się okazało - jedna z gwiazd tych rozgrywek zapozowała z koszulką klubu Ekstraklasy.

Luka Doncić zapozował z koszulką klubu Ekstraklasy

O kogo chodzi? O fantastycznego Lukę Doncicia. 26-letni reprezentant Słowenii najpierw podbił europejskie parkiety jako nastolatek w barwach Realu Madryt, a następnie czarował w NBA w koszulce Dallas Mavericks, a od tego roku Los Angeles Lakers.

A z jaką koszulką zapozował Doncić? Górnika Zabrze. To było możliwe dzięki spotkaniu piłkarza tego klubu Erika Janzy z reprezentantami Słowenii, w tym z Luką Donciciem. "Słoweńskie spotkanie na szczycie" - przekazał Górnik w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie koszykarza Lakersów z klubową koszulką.

Słoweńcy na EuroBaskecie w grupie D grę rozpoczną w czwartek 28 sierpnia od spotkania... z Polską. Ten mecz rozpocznie się o godz. 20:30 w katowickim Spodku. Relacja na Sport.pl.

A jak radzi sobie Górnik Zabrze w obecnym sezonie? Po sześciu kolejkach ma 12 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc cztery punty do pierwszej Wisły Płock. Kolejny mecz Górnik rozegra w sobotę 30 sierpnia o godz. 20:15 u siebie z Motorem Lublin.

