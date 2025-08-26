Lech rozwiązał kontrakt z piłkarzem. A miał być gwiazdą

Lech Poznań tuż przed rewanżowym meczem IV rundy eliminacji Ligi Europy z Genkiem stracił kolejnego piłkarza. Po Afonso Sousie, Maksymilianie Pingocie i Filipie Bednarku szeregi mistrza Polski opuścił Elias Andersson. Mowa zatem o zawodniku, który w obecnych rozgrywkach nie pojawił się na boisku choćby na minutę.
We wtorek klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. - Elias Andersson opuszcza Lecha Poznań. Kontrakt szwedzkiego lewonożnego obrońcy został rozwiązany za porozumieniem stron. Elias, dziękujemy za reprezentowanie niebiesko-białych barw. Powodzenia w dalszej karierze! - czytamy.
29-letni Szwed w ekipie Lecha występował na lewej stronie obrony. Do drużyny trafił przed sezonem 2023/2024 ze szwedzkiego Djurgardens IF. Na boiskach Ekstraklasy wielkiej furory jednak nie zrobił. W naszej lidze rozegrał łącznie 27 meczów, z czego aż 23 w swoim pierwszym sezonie. W kolejnym stracił miejsce w składzie, a wiosną udał się na wypożyczenie do duńskiego Viborga, gdzie również miał problem z regularną grą.
O tym, że Andersson rozwiąże kontrakt z Lechem, informował już kilka dni temu portal Meczyki.pl. Jak zauważył, poza Szwedem na wylocie z klubu jest także inny obrońca - Bartosz Salamon. Potwierdził to także sam zawodnik. W specjalnym nagraniu na swoim kanale w serwisie YouTube ogłosił, że jest w drodze na testy medyczne w nowym klubie i "jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po nich podpisze kontrakt". Jak na razie Salamon formalnie pozostaje jednak piłkarzem Lecha.
Andersson stał się natomiast wolnym agentem i nadal nie wiadomo, dokąd trafi. W przeszłości poza Lechem i Viborgiem występował jedynie w lidze szwedzkiej. Zanotował też jeden występ dla reprezentacji tego kraju.
