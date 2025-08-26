Powrót na stronę główną
Hit nad hity! Nieprawdopodobne, kogo kupuje Pogoń. Kosmiczny transfer
Pogoń Szczecin szykuje istną transferową bombę! Jak ujawnił portal Weszło.com, do klubu wkrótce ma dołączyć piłkarz, który ma na koncie 25 występów w Premier League. A to nie wszystko. Pogoń miała zaproponować mu gigantyczny kontrakt, dzięki któremu pobije płacowy rekord Ekstraklasy. O jakim zawodniku mowa?
Pogoń Szczecin od czasu, gdy przejął ją Alex Haditaghi, nie kryje mocarstwowych planów. W letnim okienku sprowadziła m.in. Musę Juwarę, Mariana Huję i Mora Ndiaye. Największy hit jednak dopiero przed nami. Według Weszło.com ma nim być transfer Sama Greenwooda z Leeds United.

Sensacyjny transfer Pogoni. Strzelał w Premier League, a trafi do Ekstraklasy

Zdaniem portalu 23-letni Anglik obecnie przebywa w Szczecinie na testach medycznych. Pogoń ma go wykupić i zaproponować trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. A ten ma być gigantyczny - najwyższy w historii polskiej Ekstraklasy. Konkretnej kwoty jednak nie ujawniono. Kim zatem jest przyszły gracz Pogoni?

Greenwood to 30-krotny reprezentant angielskich młodzieżówek. Na co dzień gra na pozycji ofensywnego pomocnika i jest bardzo uniwersalny. Piłkarskie szlify zbierał w zespołach juniorskich Sunderlandu i Arsenalu, a w 2020 r. trafił do Leeds United. W jego barwach zadebiutował nawet w Premier League. Ba, rozegrał w niej 25 spotkań, strzelił gola i zaliczył cztery asysty.

Transferowy hit okienka! Pogoń poszła na całość

Ostatnie dwa sezony spędził jednak w Championship - na wypożyczeniach w Middlesbrough, a potem Preston North End. W poprzednim wystąpił w 45 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 4,5 mln euro, a więc na więcej niż któregokolwiek z obecnych piłkarzy Pogoni.

Jak poinformowało Weszło.com, za transferem stoi obecny wiceprezes i dyrektor generalny Pogoni - Tan Kesler. To on miał osobiście przekonać Greenwooda do przeprowadzki podczas niedawnej wizyty w Wielkiej Brytanii. Wtedy też załatwił wszelkie formalności związane z transakcją.

