Hit nad hity! Nieprawdopodobne, kogo kupuje Pogoń. Kosmiczny transfer

Pogoń Szczecin od czasu, gdy przejął ją Alex Haditaghi, nie kryje mocarstwowych planów. W letnim okienku sprowadziła m.in. Musę Juwarę, Mariana Huję i Mora Ndiaye. Największy hit jednak dopiero przed nami. Według Weszło.com ma nim być transfer Sama Greenwooda z Leeds United.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek mistrzem Polski 2025. "Jestem w stanie trenować"

Sensacyjny transfer Pogoni. Strzelał w Premier League, a trafi do Ekstraklasy

Zdaniem portalu 23-letni Anglik obecnie przebywa w Szczecinie na testach medycznych. Pogoń ma go wykupić i zaproponować trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. A ten ma być gigantyczny - najwyższy w historii polskiej Ekstraklasy. Konkretnej kwoty jednak nie ujawniono. Kim zatem jest przyszły gracz Pogoni?

Greenwood to 30-krotny reprezentant angielskich młodzieżówek. Na co dzień gra na pozycji ofensywnego pomocnika i jest bardzo uniwersalny. Piłkarskie szlify zbierał w zespołach juniorskich Sunderlandu i Arsenalu, a w 2020 r. trafił do Leeds United. W jego barwach zadebiutował nawet w Premier League. Ba, rozegrał w niej 25 spotkań, strzelił gola i zaliczył cztery asysty.

Transferowy hit okienka! Pogoń poszła na całość

Ostatnie dwa sezony spędził jednak w Championship - na wypożyczeniach w Middlesbrough, a potem Preston North End. W poprzednim wystąpił w 45 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 4,5 mln euro, a więc na więcej niż któregokolwiek z obecnych piłkarzy Pogoni.

Jak poinformowało Weszło.com, za transferem stoi obecny wiceprezes i dyrektor generalny Pogoni - Tan Kesler. To on miał osobiście przekonać Greenwooda do przeprowadzki podczas niedawnej wizyty w Wielkiej Brytanii. Wtedy też załatwił wszelkie formalności związane z transakcją.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU