Już się nie kryją. Uczestnik Ligi Mistrzów chce gwiazdę Rakowa

Jonatan Braut Brunes nie grał w dwumeczu eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Norweg najpierw zgłosił kontuzję, a przed drugim spotkaniem złe samopoczucie. Wyglądało to na otwarty konflikt z trenerem Markiem Papszunem, ale później zawodnik wrócił do kadry meczowej. Przypomnijmy, że Raków po udanym poprzednim sezonie wykupił go z belgijskiego OH Leuven. Częstochowianie zapłacili za niego dwa miliony euro, a 25-latek miał pomóc w walce o europejskie puchary.

Brunes jednak odejdzie? Ważne informacje

Kiedy już wydawało się, że sytuacja na linii piłkarz - klub jest opanowana, to po kuzyna Erlinga Haalanda zgłosiła się Slavia Praga. Uczestnik Ligi Mistrzów dokonał tego lata już siedmiu transferów, ale zamierza jeszcze ściągnąć napastnika. Już kilka dni temu "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Slavia może zaoferować "Medalikom" cztery miliony euro za Norwega i dodatkowy milion w bonusach.

Teraz o zainteresowaniu zawodnikiem Rakowa wprost mówi szkoleniowiec Slavii - Jindrich Trpisovsky. Z jego słów wynika, że szansa na ściągnięcie Brunesa rzeczywiście się pojawiła.

- Otrzymaliśmy informację, że transakcja może się udać, ale negocjacje są jeszcze dalekie od zakończenia - podkreślił Trpisovsky cytowany przez portal infotbal.cz.

Oto zalety Brunesa. Trener jest zachwycony

Szkoleniowiec Slavii przyznał przy okazji, że Raków obecnie skupia się na walce o Ligę Konferencji, więc głównie o tym myślą zawodnik i działacze. Jednocześnie wymienił atuty napastnika.

- Pamiętamy go z treningów, kiedy grał przeciwko naszej drużynie w styczniu w Rakowie. Mieliśmy z nim duże problemy. Jest silny tyłem do bramki, w strzałach głową, ma świetną lewą nogę i świetnie porusza się w polu karnym - dodał.

Dotychczas Jonatan Braut Brunes rozegrał w Rakowie 38 spotkań, w których strzelił 18 goli.

