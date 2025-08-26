Boniek o transferze Ziółkowskiego do Romy. Trafił w samo sedno

Jan Ziółkowski jest uważany za jednego z najzdolniejszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Choć czeka jeszcze na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, to trudno nie docenić jego występów w Legii Warszawa. 20-latek, obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi (194 cm wzrostu), potrafił świetnie wypadać nie tylko w Ekstraklasie, ale i europejskich pucharach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Boniek skomentował transfer Ziółkowskiego. To jego opinia

Dziennikarze zajmujący się transferami, na czele z Fabrizio Romano, donoszą, że transfer Ziółkowskiego do AS Romy (o którym dyskutuje się od tygodni) jest już tylko kwestią czasu. Legia Warszawa ma otrzymać za młodego obrońcę 6,6 milionów euro. A co istotne: zadbała też o procent od przyszłej sprzedaży Polaka, co wcześniej było kością niezgody między klubami.

Na antenie "Prawdy Futbolu" na Youtube transfer Ziółkowskiego skomentował Zbigniew Boniek, były piłkarz Juventusu oraz AS Romy.

- Jeśli to się okaże prawdą, to Legia zrobiła bardzo dobry deal. W Polsce rzadko kupuje się piłkarzy za ogromne pieniądze. Wiadomo, za Modera na przykład zapłacono sporo, ale w Anglii na pieniądze patrzy się na inaczej. Natomiast nasi piłkarze nie są postrzegani jako piłkarze z najwyższej półki. Dopiero za drugim, trzecim razem ta cena może wzrosnąć, ale Legia ma zapisany procent od kolejnego transferu. Więc wartość Janka wzrośnie, to i Legia będzie miała z tego określone profity. Wtedy i się okaże, że otrzyma 10 milionów. Dla Legii jest to dobra promocja, idzie do dobrego włoskiego klubu - podsumował 69-latek.

ZOBACZ TEŻ: Przeprosił. "Jedna z najgłupszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem"

Jan Ziółkowski w seniorskiej drużynie Legii zadebiutował w maju 2024 roku. Od tamtego czasu rozegrał dla niej w Ekstraklasie 24 mecze.