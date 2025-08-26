Boniek o transferze Ziółkowskiego do Romy. Trafił w samo sedno

Jan Ziółkowski jest uważany za jednego z najzdolniejszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Choć czeka jeszcze na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, to trudno nie docenić jego występów w Legii Warszawa. 20-latek, obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi (194 cm wzrostu), potrafił świetnie wypadać nie tylko w Ekstraklasie, ale i europejskich pucharach.
Boniek skomentował transfer Ziółkowskiego. To jego opinia
Dziennikarze zajmujący się transferami, na czele z Fabrizio Romano, donoszą, że transfer Ziółkowskiego do AS Romy (o którym dyskutuje się od tygodni) jest już tylko kwestią czasu. Legia Warszawa ma otrzymać za młodego obrońcę 6,6 milionów euro. A co istotne: zadbała też o procent od przyszłej sprzedaży Polaka, co wcześniej było kością niezgody między klubami.
Na antenie "Prawdy Futbolu" na Youtube transfer Ziółkowskiego skomentował Zbigniew Boniek, były piłkarz Juventusu oraz AS Romy.
- Jeśli to się okaże prawdą, to Legia zrobiła bardzo dobry deal. W Polsce rzadko kupuje się piłkarzy za ogromne pieniądze. Wiadomo, za Modera na przykład zapłacono sporo, ale w Anglii na pieniądze patrzy się na inaczej. Natomiast nasi piłkarze nie są postrzegani jako piłkarze z najwyższej półki. Dopiero za drugim, trzecim razem ta cena może wzrosnąć, ale Legia ma zapisany procent od kolejnego transferu. Więc wartość Janka wzrośnie, to i Legia będzie miała z tego określone profity. Wtedy i się okaże, że otrzyma 10 milionów. Dla Legii jest to dobra promocja, idzie do dobrego włoskiego klubu - podsumował 69-latek.
Jan Ziółkowski w seniorskiej drużynie Legii zadebiutował w maju 2024 roku. Od tamtego czasu rozegrał dla niej w Ekstraklasie 24 mecze.
