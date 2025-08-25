Z Premier League do Ekstraklasy! Oficjalnie ogłosili transfer

Lechia Gdańsk w niedzielę cieszyła się z prestiżowego zwycięstwa w derbach Trójmiasta. Pokonała na własnym stadionie Arkę Gdynia 1:0 po golu sprowadzonego tego lata Dawida Kurminowskiego. Dzięki temu w tabeli w Ekstraklasy w końcu "wyszła na zero", bo sezon rozpoczynała z dorobkiem -5 punktów. To jednak niejedyna dobra wiadomość dla kibiców z Gdańska. W poniedziałek klub ogłosił dość zaskakujący transfer.
Do drużyny dołączył Alex Paulsen. Dlaczego to taka niespodzianka? Otóż do Lechii Gdańsk przyszedł on z... angielskiego Bournemouth, a więc 9. ekipy poprzedniego sezonu Premier League. 23-latek nie miał jednak okazji w niej zadebiutować. Ba, cały poprzedni sezon spędził w nowozelandzkim Auckland FC.
Do Lechii Gdańsk Paulsen również przeszedł na zasadzie rocznego wypożyczenia. Mimo to drużyna łączy z nim duże nadzieje. - Uchodzi za jednego z najlepszych bramkarzy do lat 24 na świecie - klasyfikowany jest na 7. miejscu wśród zawodników U24 w 50 analizowanych ligach - możemy przeczytać na jego temat na oficjalnej stronie internetowej Lechii. - Chcielibyśmy podziękować AFC Bournemouth za współpracę z Lechią Gdańsk i sfinalizowanie wypożyczenia Alexa Paulsena. To bez wątpienia bramkarz, który pomoże nam w realizacji celów w tym sezonie i ustabilizuje naszą linię defensywną - powiedział prezes klubu Paolo Urfer.
W poprzednim sezonie w lidze australijskiej (bo w niej występowało Auckland FC - red.) Paulsen rozegrał 28 spotkań, w których puścił 29 goli i zachował 13 czystych kont. Wystąpił też w dwóch meczach reprezentacji Nowej Zelandii - towarzyskim z Malezją oraz w eliminacjach do mistrzostw świata przeciwko Samoa. W obydwu jego zespół wysoko zwyciężał (kolejno 4:0 i 8:0), a on sam nie wpuścił ani jednego gola. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 750 tys. euro.
O miejsce w bramce Paulsen będzie rywalizował z Szymonem Weirauchem. 21-latem stracił już w tym sezonie 15 goli w 5 meczach. Obecnie kontuzjowany jest inny bramkarz Lechii - Ukrainiec Bogdan Sarnawski.
