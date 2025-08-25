Z Premier League do Ekstraklasy! Oficjalnie ogłosili transfer

Lechia Gdańsk w niedzielę cieszyła się z prestiżowego zwycięstwa w derbach Trójmiasta. Pokonała na własnym stadionie Arkę Gdynia 1:0 po golu sprowadzonego tego lata Dawida Kurminowskiego. Dzięki temu w tabeli w Ekstraklasy w końcu "wyszła na zero", bo sezon rozpoczynała z dorobkiem -5 punktów. To jednak niejedyna dobra wiadomość dla kibiców z Gdańska. W poniedziałek klub ogłosił dość zaskakujący transfer.

Oto nowy bramkarz Lechii Gdańsk. Niebywałe, skąd go sprowadzili

Do drużyny dołączył Alex Paulsen. Dlaczego to taka niespodzianka? Otóż do Lechii Gdańsk przyszedł on z... angielskiego Bournemouth, a więc 9. ekipy poprzedniego sezonu Premier League. 23-latek nie miał jednak okazji w niej zadebiutować. Ba, cały poprzedni sezon spędził w nowozelandzkim Auckland FC.

Do Lechii Gdańsk Paulsen również przeszedł na zasadzie rocznego wypożyczenia. Mimo to drużyna łączy z nim duże nadzieje. - Uchodzi za jednego z najlepszych bramkarzy do lat 24 na świecie - klasyfikowany jest na 7. miejscu wśród zawodników U24 w 50 analizowanych ligach - możemy przeczytać na jego temat na oficjalnej stronie internetowej Lechii. - Chcielibyśmy podziękować AFC Bournemouth za współpracę z Lechią Gdańsk i sfinalizowanie wypożyczenia Alexa Paulsena. To bez wątpienia bramkarz, który pomoże nam w realizacji celów w tym sezonie i ustabilizuje naszą linię defensywną - powiedział prezes klubu Paolo Urfer.

Lechia ściągnęła reprezentanta kraju. Na tyle go wyceniają

W poprzednim sezonie w lidze australijskiej (bo w niej występowało Auckland FC - red.) Paulsen rozegrał 28 spotkań, w których puścił 29 goli i zachował 13 czystych kont. Wystąpił też w dwóch meczach reprezentacji Nowej Zelandii - towarzyskim z Malezją oraz w eliminacjach do mistrzostw świata przeciwko Samoa. W obydwu jego zespół wysoko zwyciężał (kolejno 4:0 i 8:0), a on sam nie wpuścił ani jednego gola. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 750 tys. euro.

O miejsce w bramce Paulsen będzie rywalizował z Szymonem Weirauchem. 21-latem stracił już w tym sezonie 15 goli w 5 meczach. Obecnie kontuzjowany jest inny bramkarz Lechii - Ukrainiec Bogdan Sarnawski.

