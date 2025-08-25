Legia ruszyła po byłego piłkarza Borussii Dortmund! Ma zastąpić Ziółkowskiego

W Legii Warszawa trwa ostatnio poważne przemeblowanie. Z drużyną właśnie pożegnał się Ryoya Morishita, który za nieco ponad 2 mln euro udał się do Blackburn Rovers. Następny w kolejce jest natomiast Jan Ziółkowski. Jak podał Marcin Szymczyk z portalu legia.net, 20-letni stoper przeniesie się do AS Romy zaraz po rewanżowym meczu Legii z Hibernianem za 6 mln euro. Dla zdobywców Pucharu Polski to poważne osłabienie, ale wydaje się, że już znaleźli kogoś na jego miejsce.

Media: Legia znalazła następcę Ziółkowskiego. To były gracz Borussii Dortmund

Wieści w tej sprawie przekazał dziennikarz niemieckiego Sky Sports Marlon Irlbacher. - Legia Warszawa chce pozyskać byłego obrońcę Borussii Dortmund, Toniego Papadopoulosa z FC Lugano! Według Sky Sports zawodnik i klub uzgodnili już ustnie czteroletni kontrakt. Ostatnia oferta polskiego klubu opiewała na około 1,5 miliona euro, ale Lugano ją odrzuciło. Środkowy obrońca chce opuścić szwajcarski zespół tego lata i zrobić kolejny krok w swojej karierze - napisał na platformie X.

Papadopoulos to 25-letni Grek urodzony w Stuttgarcie. Do Borussii Dortmund trafił w 2021 r. z niemieckiego Hallescher FC. W pierwszej drużynie BVB rozegrał jednak zaledwie osiem meczów - pięć w Bundeslidze, dwa w Lidze Mistrzów i jeden w Pucharze Niemiec. Zazwyczaj pojawiał się w trzecioligowych rezerwach, gdzie strzelił 4 gole i zaliczył 5 asyst w 70 spotkaniach. W lipcu zeszłego roku dołączył do szwajcarskiego Lugano, gdzie od razu wskoczył do pierwszego składu.

W poprzednim sezonie zanotował aż 47 występów, zdobył dwie bramki i miał dwie asysty. Miał również okazję grać przeciwko... Legii Warszawa. Działo się to w grudniu w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Warszawiacy przegrali wówczas z Lugano 1:2, a Papadopoulos spędził na boisku pełne 90 minut. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 3,5 mln euro.

