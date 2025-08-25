To już oficjalne! Legia pożegnała gwiazdora. Oto ile na nim zarobią

Ryoya Morishita w ekipie Legii Warszawa był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci i chyba mało kto się spodziewał, że latem opuści Łazienkowską. Tymczasem w niedzielę gruchnęły zaskakujące informacje. Jak przekazał "Przegląd Sportowy", Japończyk w piątek pożegnał się z kolegami z drużyny i udał się do Anglii, by dopełnić formalności w związku z transferem do Blackburn Rovers. Ostatecznie przenosiny doszły do skutku.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek mistrzem Polski 2025. "Jestem w stanie trenować"

Legia pożegnała Ryoyę Morishitę. Oto co napisali

W poniedziałek komunikat w tej sprawie wydała Legia Warszawa. - Mori - dziękujemy. Reprezentant Japonii po półtora roku spędzonym przy Łazienkowskiej odchodzi z Legii Warszawa. Nowym klubem 28-latka będzie Blacbkurn Rovers - czytamy na platformie X.

Transakcję potwierdziło także Blackburn Rovers. - Z przyjemnością ogłaszamy podpisanie kontraktu z reprezentantem Japonii, Ryoyą Morishitą! 28-latek, który dołączył do klubu z Legii Warszawa za nieujawnioną kwotę, podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok - napisali przedstawiciele klubu z Championship.

Morishita już w Anglii. Co dalej z Legią?

Według "Przeglądu Sportowego" na sprzedaży 28-latka Legia miała zarobić nieco ponad 2 mln euro. Ekipa Edwarda Iordanescu znalazła jednak jego następcę. W niedzielę dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter ujawnił, że na testy medyczne do Warszawy udał się ośmiokrotny reprezentant Kosowa - Ermal Krasniqi i lada dzień podpisze kontrakt.

Mimo to odejście Morishity wydaje się sporą stratą. Piłkarz dołączył do drużyny na początku stycznia 2024 roku w ramach wypożyczenia z Nagoya Grampus. Szybko okazał się cennym wzmocnieniem i władze Legii postanowiły go wykupić. W sumie pomocnik rozegrał dla Legii 78 meczów, w których strzelił piętnaście goli i zanotował szesnaście asyst. Wraz z nią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski oraz wystąpił w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU