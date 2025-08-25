Tyle zarobi Koulouris u Saudyjczyków. To nie żart

Pogoń Szczecin w rozczarowującym stylu rozpoczęła nowy sezon ekstraklasy. Co prawda w ostatnim meczu wygrała z Widzewem Łódź 2:1, ale było to dopiero jej drugie zwycięstwo w sześciu dotychczas rozegranych kolejkach. W meczu udziału nie brał Efthymios Koulouris. Grecki napastnik jest blisko dołączenia do nowego klubu. Pogoń ma zarobić ponad cztery miliony euro. O transferze informował portal meczyki.pl. Teraz dowiedzieliśmy się na jaki kontrakt może liczyć gwiazdor.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Tyle zarobi Koulouris. Dziennikarz ujawnił

- Koulouris będzie zarabiać w Al Ula dokładnie dwa miliony euro netto za sezon. Czyli około jednego miliona złotych netto miesięcznie - powiedział Mateusz Borek w poniedziałkowym programie "Moc Futbolu".

Wygląda więc na to, że zgodnie z oczekiwaniami - Koulourisa do odejścia z Pogoni przekona możliwość podpisania kontraktu życia. Grek, który w poprzednim sezonie ekstraklasy zdobył aż 28 goli w 32 meczach, w marcu przyszłego roku skończy 30 lat. To być może dla niego ostatnia okazja do parafowania tak lukratywnej umowy.

Koulouris w trwającym sezonie ekstraklasy zdążył rozegrać cztery mecze i zdobyć w nich trzy gole. Poza spotkaniem z Widzewem opuścił wyjazd do Niecieczy. Przypomnijmy, że Pogoń oferowała swojej gwieździe przedłużenie kontraktu, o czym otwarcie mówił właściciel klubu ze Szczecina Alex Haditaghi.

"Ma na stole ofertę trzyletniego kontraktu, który uczyniłby go najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii klubu" - przyznawał biznesmen. Jak widać, Koulouris nie skorzystał z tej opcji.

Pogoń Szczecin zajmuje 11. miejsce w tabeli ekstraklasy. W kolejnym meczu zagra z Rakowem Częstochowa (31 sierpnia).